Nach stundenlanger Verzögerung: Hier erreicht der gigantische Flugzeugträger Hamburg

Am Montagnachmittag hat der britische Flugzeugträger HMS „Queen Elizabeth“ gegen 15 Uhr endlich den Hamburger Hafen erreicht. Ursprünglich sollte das größte Kriegsschiff der Royal Navy bereits am Morgen um 7.30 Uhr am Kreuzfahrtterminal Steinwerder anlegen. Starke Sturmböen auf der Nordsee verzögerten jedoch die Einfahrt in die Elbe.

Am frühen Morgen hatte das Schiff südlich von Helgoland abwarten müssen, da Windstärken von 8 eine sichere Passage unmöglich machten. Wie das Landeskommando der Bundeswehr mitteilte, sollte sich die Ankunft zunächst bis 17 Uhr verzögern – jedoch nur unter der Bedingung, dass der Wind nachlasse.

Überraschenderweise entspannte sich die Lage auf der Nordsee scheinbar schneller als erwartet. Mit günstigen Wetterbedingungen und einer guten Geschwindigkeit gelang es dem Schiff, deutlich früher als gedacht in Hamburg einzutreffen. Gegen 15 Uhr passierte der Flugzeugträger Teufelsbrück, etwa 15 Minuten später war das Schiff für Zuschauer am Altonaer Balkon sichtbar.

Intensive Planung für ein außergewöhnliches Schiff – Große Sicherheitsvorkehrungen

Während der Ankunft herrschten im Hafen strenge Sicherheitsmaßnahmen. Die Wasserschutzpolizei sicherte die Route des Flugzeugträgers ab, während Taucher die Kaikanten im Vorfeld überprüften. Für Schaulustige, die das Schiff von Land aus sehen wollten, boten sich entlang der Elbe einige Gelegenheiten, das beeindruckende 284 Meter lange und 73 Meter breite Schiff zu beobachten.

Aufgrund der enormen Größe des Flugzeugträgers durfte ihm auf der Elbe kein anderes Großschiff begegnen. Die HMS „Queen Elizabeth“, 2017 in Dienst gestellt und 3,5 Milliarden Euro teuer, gehört zu den modernsten Flugzeugträgern der Welt. Sie bietet Platz für bis zu 40 Kampfflugzeuge und 1450 Besatzungsmitglieder.

Am Dienstag wird Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Besatzung des Flugzeugträgers feierlich im Gästehaus des Senats empfangen. Zu den Gästen zählen die Kapitäne William King und Phil Tilden, Vertreter der britischen und deutschen Marine sowie der britische Generalkonsul Nicholas Teller.