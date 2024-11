Flugzeugträger nimmt Kurs auf den Hamburger Hafen – wann und wo Sie ihn sehen können

Hamburg erwartet für Anfang nächster Woche königlichen Besuch. Der britische Flugzeugträger HMS „Queen Elizabeth“ kommt für eine NATO-Übung in die Stadt. Das müssen Schaulustige wissen.

Am Montag ist es soweit: Das Flaggschiff der Royal Navy macht am Kreuzfahrterminal Steinwerder fest. Für etwa eine Woche wird sich der Flugzeugträger im Hamburger Hafen aufhalten. Am 4. November hat sich die „Queen Elizabeth“ vom südenglischen Portsmouth aus in Richtung Hamburg auf den Weg gemacht, wie zunächst das „Abendblatt“ berichtete.

Hamburg: Flugzeugträger nimmt Kurs auf den Hafen

Das Kreuzfahrtterminal soll stark abgeschirmt werden, öffentliche Besuche sind nicht möglich. Wer das Schiff dennoch bestaunen will, sollte früh aufstehen. Gegen 7.30 Uhr soll das Kriegsschiff Teufelsbrück (Othmarschen/Nienstedten) passieren, eine Viertelstunde später dann den Altonaer Balkon (Altona-Altstadt). Danach biegt es ab in den Kuhwerder Hafen auf Steinwerder.

Die Anfahrt über den Unterlauf der Elbe ist eine Herausforderung, weil der Flugzeugträger unterwegs nicht jedem Schiff begegnen darf. Mit einer Länge von 284 Metern und 73 Metern in der Breite nimmt es in der schmalen Fahrrinne viel Platz ein.

Zwischen den Revierzentralen an der Elbe und in Hamburg, sowie den Lotsen habe es dazu im Vorfeld eine enge Abstimmung gegeben, teilte die Hamburg Port Authority (HPA) der Zeitung mit. Eine HPA-Sprecherin: „Entlang der Elbe stehen nötigenfalls für alle großen Schiffe Schlepper bereit und in Hamburg wird das Schiff von den Hafenschleppern in Empfang genommen.“

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird am Dienstag um 15 Uhr einen Teil der Besatzung feierlich in Empfang nehmen. Auch Vertreter des Hafens und der Bundeswehr nehmen teil, sowie der britische Generalkonsul. Wann genau die „Queen Elizabeth“ Hamburg wieder verlässt, ist noch unklar. (mp)