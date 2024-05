Folgt auf Hitze Gewitter? So wird das Wetter zu Pfingsten in Hamburg

Fallen die Pfingstferien wortwörtlich ins Wasser? Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen wurde noch am Freitag in Hamburg die Freibadsaison eröffnet. Die freien Tage laden zudem zu Ausflügen ein. Die warmen Temperaturen bleiben zwar auch noch das restliche Pfingstwochenende. Doch Schauer und Gewitter machen dem Mini-Sommer im Mai einen Strich durch die Rechnung.

Das Pfingstwochenende startet am Samstag noch sonnig im Norden. Im Verlauf des Tages wird die Sonne in Hamburg und im Süden Schleswig-Holsteins dann aber durch vereinzelte Schauer oder sogar Gewitter verdrängt. Nicht so aber die warmen Temperaturen: Bis zu 24 Grad können Hamburger erwarten. Die Nacht zum Sonntag wird wechselnd bewölkt und regnerisch bei Tiefstwerten bis 13 Grad.

Pfingstwochenende: Tief „Katinka“ sorgt für Schauer und Gewitter

Auch der Pfingstsonntag startet heiter mit 23 Grad an der Elbe und 18 Grad auf Fehmarn. Ab Mittag wird es dann aber wieder ungemütlich: Regen und Gewitter folgen rund um Hamburg auf wechselnd bewölktes Wetter. „Örtlich ist auch Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter möglich“, so Meteorologe Andreas Tschapek vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zur MOPO.

Zwar klingen die Schauer in der Nacht ab, am Montag geht es dann aber so weiter wie am Vortag: Dafür verantwortlich ist Tief „Katinka“, dass während Pfingsten über den Norden zieht. Im Gepäck hat „Katinka“ wieder teils starker Regen und einzelne Gewitter. Auch die Temperaturen fallen am Dienstag wieder etwas: 17 Grad können an den Küsten erwartet werden, 22 Grad an der Elbe. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

Grau und regnerisch geht es auch an den folgenden Tagen weiter: Wolken und Regen wechseln sich am Dienstag stets ab. Dazu kommen Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad im Binnenland. Am Mittwoch kann es abends dann auch wieder gewittern und blitzen. „Es ist davon auszugehen, dass die Witterung in der kommenden Zeit eher durch Tiefdruckgebiete anstatt der vorherigen Hochs geprägt ist“, so Tschapek.