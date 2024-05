Eigentlich sollten ab 2026 im Surfpark Stade Wellenreiter über die künstliche Brandung brettern. Doch die Bagger stehen trotz Baugenehmigung seit Wochen still. Der Grund: Wegen zweier Feldlerchenpaare hatten Umweltschützer vor dem Verwaltungsgericht Stade einen Baustopp erwirkt – und das, obwohl die Vögel zuletzt vor fünf Jahren gesichtet worden waren! Doch jetzt wehrt sich die Stadt gegen den Beschluss.

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und die Initiative „Surfpark – Nein, Danke!“ machen es den Investoren, die den Surfpark mit seinen künstlichen Wellen in Stade ins Leben rufen wollen, schon seit Beginn der Planung das Leben schwer. Die Gegner des Projektes hinterfragen die Notwendigkeit eines Surfparkes, eine Stunde von der Nordsee entfernt, und warnen vor den großen Umweltbelastungen, die ein solches Projekt mit sich bringt. Der BUND argumentiert, die Vorgaben zum Klimaschutz würden nicht eingehalten werden und die getroffenen Maßnahmen zum Artenschutz seien unzureichend.

Die Klage des BUND führt jetzt zu einem vorläufigen Baustopp. Das geplante Baugebiet umfasse das Habitat von vier Feldlerchen. Gesichtet wurden die Vögel zuletzt 2019 bei einer Begehung des Gebietes und es ist bestätigt, dass es sich bei den vier Vögeln um zwei Brutpaare handelt.

So soll der Surf-Park in Stade aussehen. The Surfdeck / Wavegarden