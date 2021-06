Hitzewelle: Endlich Regen in Hamburg – kommen jetzt auch Gewitter?

Nach fast zwei Wochen Sommer-Hitze hat es endlich wieder geregnet in Hamburg! Am Montagnachmittag sorgte ein kräftiger Regenschauer für Abkühlung – zumindest in einigen Teilen der Stadt. Auch in den nächsten Tagen werden einzelne Schauer erwartet, größere Hitzegewitter sollen aber ausbleiben.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind auch am Abend noch einzelne Schauer im Raum Hamburg möglich. Am Dienstag bleibt das Wetter dann wechselhaft mit Schauern und kleinen Gewittern bei Temperaturen um die 24 Grad. Am Mittwoch soll es trocken bleiben, bei Sonne Wolken und 27 Grad.

Regen in Hamburg: Wetterdienst erwartet keine starken Gewitter

Starke Hitzegewitter, wie zunächst angenommen, werde es aber in der Hansestadt nicht geben, sagte Meteorologin Franka Nawrath am Montag. Die Ausläufer eines Tiefs über Norddeutschland sorgten lediglich in Niedersachsen für stärkere Gewitter.

Bereits zum Ende der Woche hin steigen die Temperaturen dann wieder auf bis zu 29 Grad am Donnerstag und Freitag. Auch dann sind einzelne Schauer möglich.

Hamburg: Hitzerekord in der Hansestadt

Am vergangenen Freitag hatte der Metorologe Frank Böttcher von einer Rekord-Hitzewelle in Hamburg seit Beginn der Messungen im Jahre 1891 gesprochen. Acht Tage in Folge habe die Temperatur über 30 Grad gelegen. Bis dahin galt eine Hitzewelle von sieben Tagen aus dem Jahr 1994 als Rekord. Damals war es vom 22. bis 28. Juli immer über 30 Grad heiß gewesen.

Doch am Freitag wurden an der Messstelle in Hamburg-Fuhlsbüttel nur 29,7 Grad erreicht, wie Meteorologin Franka Nawrath sagte. Damit endete der Rekord, wenngleich das Thermometer an einer anderen Messstelle in Hamburg-Neuwiedenthal 30,7 Grad anzeigte. Am Samstag und Sonntag wurden in Fuhlsbüttel wieder 31,7 Grad gemessen. (dpa/hb)