Mega-Hitze: Morgen wird es so heiß wie nie zuvor in Hamburg

Am Dienstag und Mittwoch soll es brütend heiß werden in Hamburg. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird auch der langjährige Hitzerekord der Hansestadt geknackt. Meteorologen warnen vor einer hohen Belastung.

Für Dienstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im ganzen Norden 31 bis 36 Grad bei nahezu wolkenlosem Himmel und Sonnenschein voraus. In der Nacht bleibt es bei Tiefstwerten von 17 bis 20 Grad warm, bis es uns am Mittwoch richtig heiß erwischt.

Meteorologe rechnet mit Temperaturrekord in Hamburg

„Wir erwarten bis zu 37 Grad Celsius“, sagt Michael Bauditz vom DWD im Gespräch mit der MOPO. Der DWD hat für die Zeit von Dienstag, 11 Uhr, bis Mittwoch, 19 Uhr, eine Warnung vor starker Wärmebelastung ausgesprochen. Meteorologe Frank Böttcher geht in seiner Prognose sogar noch weiter: „Mit um die 38 Grad werden wir am Mittwoch wohl den langjährigen Hitzerekord der Hansestadt knacken.“ Der wurde am 9. August 1992 mit 37,3 Grad erreicht. Die höchste bisher gemessene Temperatur im Juli gab es am 20.7.2006 mit 36,9 Grad. 34,3 Grad wurden am 30.6.2019 erreicht – der heißeste Junitag.

„Die Temperaturen am Dienstag und Mittwoch zeigen eindeutig, wie außerordentlich die Hitzeentwicklung und der Klimawandel bereits sind, die wir Menschen zu verantworten haben“, sagt Frank Böttcher. In Zukunft müssen wir laut dem Experten häufiger mit solchen Extremtemperaturen rechnen. Ein kleiner Trost: „Die Hitzewellen sind aufgrund unserer Küstenlage nicht so stark und langanhaltend wie in der Mitte und im Süden Deutschlands.“

Die geografische Lage erklärt auch, warum Hamburg in diesem Sommer bisher glimpflich davongekommen ist. Und sie ist auch der Grund für den Wetterumschwung in der Nacht zu Donnerstag: Dann dreht der Wind nämlich auf Nordwest und wir erleben einen krassen Temperatursturz. „Am Donnerstag erwarte ich unter dem Einfluss der frischen Meeresluft nur noch Höchstwerte von 22 Grad“, sagt Frank Böttcher. Der DWD spricht von maximal 24 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Statt Sylt: Zu diesen tollen Zielen ohne Trubel kommen Sie mit dem 9-Euro-Ticket

Doch auch hier im Norden werden wir uns zukünftig an hohe Temperaturen im Sommer anpassen müssen. „Die Arbeitszeiten werden sich zunehmend in die frühen Morgen- und späten Abendstunden verschieben“, sagt Frank Böttcher. „Man sieht es bereits in Südeuropa: Da ist mittags Siesta angesagt.“ Den Höchstwert von um die 38 Grad erwartet er am Mittwoch gegen 14 oder 15 Uhr.