Hilfe für Kiew: Asklepios unterstützt Klitschko-Initiative

23 Paletten medizinischer Ausstattung im Wert von 50.000 Euro: Die Asklepios-Kliniken und das Unternehmen Aquila Capital unterstützen die Klitschko-Initiative „We are real Ukrainians“ mit Spenden, teilte der Klinik-Konzern am Donnerstag mit. Das Material ist bereits auf dem Weg in die Ukraine.

„Die Asklepios Kliniken Hamburg fühlen sich mit den Ärzt:innen stark verbunden, die in der Ukraine aktuell unter schwersten Bedingungen versuchen, medizinische Versorgung zu leisten“, heißt es in der Mitteilung des Konzerns vom Donnerstag, in der die Aktion angekündigt wurde.

Asklepios in Hamburg: Ukrainisch-stämmige Mitarbeiterin organisierte die Hilfe

Mit medizinischer Ausstattung wie Verbandsmaterial, Infusions- und Desinfektionslösungen, Handschuhe, und Spritzen unterstützt der Hamburger Krankenhauskonzern nun über die Initiative der „#wearerealukrainians“ von Wladimir Klitschko und des Hamburger Unternehmens „Klitschko Ventures“ die Ärzt:innen vor Ort.

„Eine ukrainisch-stämmige Kollegin aus unserem Fachbereich Anästhesie hat uns nach Rücksprache mit Kolleg:innen vor Ort eine dezidierte Liste zusammengestellt, die wir akribisch abgearbeitet und das entsprechende Material in Höhe der Spendensumme aus unserem Lager in Hamburg bestellt haben“, erklärt Dr. Ulrich Knopp, Geschäftsführender Direktor der Asklepios Klinik Nord.

Hilfe für die Ukraine: Asklepios stellt auch Unterkünfte zur Verfügung

Das Material wurde den Angaben zufolge bereits verschickt. Die Spenden sollen nun in das zentrale Versorgungslager nach Kiew geliefert und von dort an ukrainische Kliniken weitergeleitet werden.

Insgesamt hat Asklepios den eigenen Angaben zufolge bereits 125 Paletten Material in die Ukraine geschickt. Zudem haben die Kliniken Räume für Geflüchtete bereitgestellt. 15 Menschen haben so Unterkunft gefunden. (ncd)