Hilfe für benachteiligte Kinder: Budni startet Sammelaktion für Schulmaterialien

Die Einschulung bildet den Grundstein für eine chancengleiche Schulbildung. Doch viele Hamburger Schüler können von einer Schultüte, Heften oder Stiften nur träumen. Durch Corona hat sich die Lage weiter verschlechtert: Noch weniger Kinder werden dieses Jahr einen fairen Schulstart erleben. Budni hilft auch dieses Jahr mit einer Spendenaktion für Schulmaterialien.

Jedes fünfte Kind in Hamburg wächst in Armut auf. Durch die Corona-Krise verschärft sich das Problem: Die benachteiligten Familien leiden am meisten unter den Folgen der Pandemie. Kurzarbeit und Massenkündigungen treiben Mütter und Väter in existenzielle Nöte.

Hinter den Statistiken verbergen sich Tausende Kinder, die an ihrem ersten Schultag ohne Ranzen, Füller oder Schultüte dastehen. Der Zugang zu geeigneten Schulmaterialien ist eine Bedingung, um gleiche Möglichkeiten unabhängig vom Einkommen zu gewähren. Diskriminierung finanziell Benachteiligter beginnt auf dem Schulhof und zieht sich häufig durch die gesamte Schullaufbahn des Kindes.

Spendenaktion für Hamburger Schulkinder: „Jedes Kind soll die gleichen Chancen haben“

Budni versucht mithilfe des Hamburger Vereins Hanseatic Help e.V. benachteiligten Kindern zu helfen. „Wir sehen immer wieder, dass Kinder mit einer Plastiktüte unterm Arm starten. Wir möchten, dass jedes Kind von Anfang an die gleichen Chancen hat und sich nicht vom ersten Tag an ausgegrenzt fühlt“, erklärt Julia Wöhlke, Vorsitzende des Budnianer Hilfe e.V.

Seit fünf Jahren sammelt Budni Schulsachen für Kinder in Armut

Seit fünf Jahren startet Budni daher eine Schul-Spenden Aktion in sämtlichen Hamburger Filialen. Budni-Kunden können Schulranzen und Schulmaterialien spenden, die dann von Hanseatic Help an Vereine, Organisationen, Kitas und Schulen verteilt werden. „Bitte spenden Sie nur das, was Sie auch guten Freunden schenken würden“, bittet Vorstandsmitglied des Vereins Claudia Meister. Nur neue oder sehr gut erhaltene Produkte könne der Verein annehmen, um weiterer Diskriminierung auf dem Schulhof vorzubeugen.

Der Erfolg der Aktion ist groß: Im Vorjahr konnten mehr als 2000 Schulranzen und 140 Kisten Schulsachen an Schülerinnen und Schüler verteilt werden. Außerdem spendet Budni jährlich 500 Schultüten an die Schulanfänger.

Budni ruft zu Spenden auf: Ranzen und andere Schulmaterialien können in den Filialen abgegeben werden

Für Interessierte, die Kindern einen fairen Schulstart ermöglichen wollen, stehen seit dieser Woche in den Eingangsbereichen der Budni-Niederlassungen Sammelbehälter bereit. Zusätzlich zu den Schulranzen werden Utensilien wie Hefte, Stifte, Füller, Turnbeutel, Brotdosen oder Trinkflaschen benötigt.