Highlights heute beim Hafengeburtstag: Neues beim Traditions-Ballett und Feuerwerk

Auch wenn das Wetter am zweiten Tag noch nicht so richtig mitspielen will, hat der Hafengeburtstag am Samstag einige Highlights im Programm. Die MOPO hat den Überblick:

Seit 10 Uhr ist was los am Hafen. Für viele heute der Höhepunkt: Das neu inszenierte Schlepperballett am Nachmittag (15.00 Uhr). In diesem Jahr werden nicht nur die Schlepperboote, sondern auch Tänzer des Bundesjugendballetts Pirouetten auf dem Wasser drehen.

Das 2011 von John Neumeier gegründete Ballett soll erstmals auf einem der fünf beteiligten Schlepper vor den Landungsbrücken auftreten. Das Schlepperballett gehört traditionell zu den Publikumsmagneten des Hamburger Hafengeburtstags.

Wie bereits in den Jahren zuvor werden zudem auf dem Vorplatz der Elbphilharmonie unter dem Motto „Concerts on Screen“ Mitschnitte von Elphi-Konzerten kostenlos auf einer großen Leinwand gezeigt werden.

Zum Abschluss des zweiten Festtages soll am Abend (22.30 Uhr) ein großes Feuerwerk die Elbe in ein buntes Lichtspektakel verwandeln.