Lassen sich TV-Sendungen unterwegs bald nicht mehr nur über das mobile Internet ansehen – sondern auch über den Mobilfunk? An zwei Standorten in Hamburg testen der NDR und Media Broadcast jetzt ein 5G-Broadcast-Sendernetz. Wer den Modellversuch selbst verfolgen will, wird allerdings enttäuscht.

Die Sendeanlagen Hamburg-Moorfleet und Heinrich-Hertz-Turm verbreiten seit Dienstag verschiedene Live- und Testinhalte über den Kanal 34 (578 MHz). Der Modellversuch, den die Rundfunkanstalt gemeinsam mit dem Dienstleister Media Broadcast durchführt, ist bis Ende 2023 geplant.

NDR testet neuen Standard 5G-Broadcast in Hamburg

Der NDR erhofft sich Erkenntnisse über die Leistungsfähigkeit der neuen Übertragungstechnologie, die Standorte und Frequenzen des Rundfunks nutzt, um mobile Endgeräte zu erreichen. Lineares Fernsehen ließe sich dann über Smartphones oder Tablets empfangen – oder, weit in die Zukunft gedacht, auch in selbstfahrenden Autos.

Media Broadcast und der NDR analysieren die Ausbreitungs- und Empfangsbedingungen von 5G-Broadcast anhand unterschiedlicher Parameter. Darauf aufbauend will der NDR inhaltliche Angebote erproben und Beispiele für die Anwendung entwickeln.

„5G-Broadcast als eine mögliche Technologie, um insbesondere den Empfang von linearem TV auf mobilen Geräten zu vereinfachen, ist für uns ein spannendes Feld“, sagte Verena Schmitz, Leiterin Strategie bei Media Broadcast. Geräte, die den Empfang von Inhalten über 5G-Broadcast ermöglichen, gibt es allerdings noch nicht im Handel zu kaufen. NDR und Media Broadcast wollen die möglichen Hersteller der Geräte mit in den Modellversuch einbeziehen.