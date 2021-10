Mit bis zu zehn Gigabit pro Sekunde lässt es sich via 5G surfen – zumindest theoretisch. Auch in Hamburg wird das Mobilfunknetz, das bis zu hundertfach schneller ist als der Vorgänger 4G, langsam zum Standard.

Rund ein Jahr nach dem Start des 5G-Netzes in der Hansestadt baut Vodafone seine Infrastruktur weiter aus. Am Dienstag nahm der Konzern eine weitere 5G-Station in Betrieb. Bis Mitte 2022 sollen 29 weitere Standorte folgen, die dann an das superschnelle Internet für unterwegs angeschlossen werden.

Telekom betreibt größtes 5G-Netz in Hamburg

Das größte 5G-Netz in Hamburg betreibt derzeit die Telekom. Die eigene Netzausbaukarte gibt eine Verfügbarkeit für das gesamte Stadtgebiet an. Größere Lücken gibt es erst im Umland, etwa im Alten Land.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Den zweiten Platz belegt Vodafone. Hamburg ist nach Angaben des Konzerns schon gut mit 5G versorgt, wenn auch längst nicht überall. Etwa in Stellingen, Barmbek-Nord, Farmsen oder Altenwerder ist derzeit höchstens das 4G-Netz verfügbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Ausbau in Hamburg beginnt: Diese Stadtteile bekommen jetzt richtig schnelles Internet

Deutlich hinter der Konkurrenz her hinkt das 5G-Angebot von o2. Hotspots wie die Hafencity oder der Flughafen sind bereits ausgebaut, weite Teile Hamburgs warten aber noch auf das aufgerüstete Mobilfunknetz. (fbo)