Hier wird es bald eng in Hamburgs City – was das für den Verkehr heißt

Auf dem Högerdamm und der Amsinckstraße brauchen Autofahrer:innen in den kommenden Monaten immer mal wieder mehr Geduld als üblich. Die Grundinstandsetzung der Straße, Leitungsarbeiten und deren Vorbereitung sorgen vor allem ab dem Sommer für Einschränkungen – von denen Verkehrsteilnehmende so wenig wie möglich merken sollen.

Los geht es mit den Arbeiten am 28. Januar. Ab dann verlegt Gasnetz Hamburg eine Leitung, die die Gasversorgung in der Innenstadt in drei Schritten an eine zentrale Transportleitung anschließen soll. Bis zum 13. Februar finden die Arbeiten immer an den Wochenenden statt. Einzelne Fahrspuren der Amsinckstraße sind in diesem Zeitraum stadtauswärts gesperrt, der Högerdamm ist davon nicht betroffen.

Bis Ende 2024: Arbeiten auf Högerdamm und Amsinckstraße

Ab dem 30. Januar erneuert Hamburg Wasser im Bereich Högerdamm 1 bis 10 eine Trinkwasserleitung und Hausanschlüsse. Zeitweise werden dort und auf der Amsinckstraße einzelne Fahrspuren gesperrt, hieß es vom Unternehmen. In den Zeiten, in denen der Högerdamm nicht befahrbar ist, weichen die Busse der Linien 3 und 640 über die Amsinckstraße aus.

Im August soll dann die grundlegende Instandsetzung des Högerdamms beginnen, hieß es weiter. Zunächst starten Anschlussarbeiten für Gas- und Stromleitungen, die Sanierung der Abwasserleitungen und die Erneuerung der Nieder- und Mittelspannungskabel. Letztere soll bis Ende Juni 2024 abgeschlossen werden.

Ab Oktober erneuert Hamburg Wasser weitere Trinkwasserleitungen. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer saniert ab dann die Geh- und Radwege, die Parkplätze und die Fahrbahn des Högerdamms. Diese Arbeiten sollen bis zum Herbst 2024 andauern. „Um die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, sind die Straßenbau- und Leitungsbaumaßnahmen eng aufeinander abgestimmt und zwischen allen Beteiligten koordiniert“, hieß es. (fbo)