Hamburg zündet den Impfturbo, um die rasant ansteigenden Corona-Infektionen zu stoppen. Viele Hamburgerinnen und Hamburger sind sich allerdings nicht sicher, wo sie einen schnellen Impftermin bekommen können. Die MOPO gibt die Übersicht, wo es in der Stadt aktuelle Impfangebote gibt.

Ob Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung, kurz Booster genannt: Erste Anlaufstelle für Impftermine in Hamburg sollen laut Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) allerdings grundsätzlich weiterhin die Hausarztpraxen bleiben.

Was, wenn die eigene Hausarztpraxis aber erst im Februar einen freien Termin für eine Booster-Impfung in Hamburg anbieten kann? Die Kassenärztliche Vereinigung hat eine Übersicht auf ihrer Website erstellt, welche derzeit etwa 100 Arztpraxen Impftermine auch für Nicht-Patienten anbieten.

Impfen Hamburg: Hier gibt’s Impftermine ohne Anmeldung

Wie die Impfschlange vergangene Woche an der Elphilharmonie gezeigt hat, stehen viele für ihren Impftermin in Hamburg offenbar lieber stundenlang in der Schlange, als einen festen Termin zu vereinbaren. Dafür stehen derzeit die mobilen Teams in der Stadt bereit, die noch um 100 Kräfte aufgestockt werden sollen: Zusätzliche Ärztinnen und Ärzte inklusive Fachpersonal, die spritzen sollen, was das Zeug hält.

Impfen Hamburg am Donnerstag, 25. 11.

Fischauktionshalle : Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg, ab 9 Uhr

: Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg, ab 9 Uhr Haus der Familie/Stadtteilzentrum: Bei der Schilleroper 15, 22767 Hamburg, ab 17 Uhr

Impfen in Hamburg am Freitag, 26.11.

Ev.-Luth. Markus-Kirchengemeinde Hohenhorst Rahlstedt-Ost: Kielkoppelstraße 51, 22149 Hamburg, ab 13.30 Uhr

Kielkoppelstraße 51, 22149 Hamburg, ab 13.30 Uhr Nachbarschaftstreff Linse: Baugenossenschaft HH Wohnen, Nieland 10, 22525 Hamburg, ab 14.30 Uhr

Impfen in Hamburg am Samstag, 27.11.

EKZ Hamburger Meile : Hamburger Straße 27, 22083 Hamburg, ab 12.30 Uhr

: Hamburger Straße 27, 22083 Hamburg, ab 12.30 Uhr Alstertal Einkaufszentrum: Heegbarg 31, 22391 Hamburg, ab 13.30 Uhr

Heegbarg 31, 22391 Hamburg, ab 13.30 Uhr Born-Center (Ärztehaus 2. OG Links) : Kroonhorst 9 d, 22549 Hamburg, ab 9.30 Uhr

: Kroonhorst 9 d, 22549 Hamburg, ab 9.30 Uhr Elbe Einkaufszentrum: Osdorfer Landstraße 131-135, 22609 Hamburg, ab 12.30 Uhr

Osdorfer Landstraße 131-135, 22609 Hamburg, ab 12.30 Uhr Einkaufszentrum Phoenix-Center : Hannoversche Straße 21079 Hamburg, ab 14.30 Uhr

: Hannoversche Straße 21079 Hamburg, ab 14.30 Uhr Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eidelstedt: Hörgensweg 62, 22523 Hamburg, ab 10.30 Uhr

Impfen in Hamburg am Sonntag, 28.11.

Islamischer Verein Tawba : Repsoldstraße 49, 20097 Hamburg, ab 9 Uhr

: Repsoldstraße 49, 20097 Hamburg, ab 9 Uhr Lee Royal Events: Hermann-Buck-Weg 9, 22309 Hamburg, ab 13.30 Uhr

Hermann-Buck-Weg 9, 22309 Hamburg, ab 13.30 Uhr Islamisch-Albanisches Kulturzentrum Hamburg: Kleiner Pulverteich 17-21, 20099 Hamburg, ab 9.30 Uhr

Impfen Hamburg: Hier gibt’s Impftermine in den Bezirken

Die neu eingerichteten dezentralen Impfzentren in den Hamburger Bezirken arbeiten ohne Terminvergabe. Hier kann man sich eine Erst- oder Booster-Impfung abholen. Allerdings werden Erst-Impfungen bevorzugt.

Das sind die Standorte der Impfzentren in Hamburg

Hamburg-Mitte : Impfzentrum Innenstadt – voraussichtlicher Beginn 5. Dezember mit festen Terminen, ab Inbetriebnahme bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum Innenstadt – voraussichtlicher Beginn mit festen Terminen, ab Inbetriebnahme bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Hamburg-Nord : Impfzentrum im EKZ Hamburger Meile, feststehende Termine (jew. 11.30 bis 18.30 Uhr): 25. bis 27. November; 29. und 30. November; 1. und 2. Dezember; 4. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum im EKZ Hamburger Meile, feststehende Termine (jew. 11.30 bis 18.30 Uhr): 25. bis 27. November; 29. und 30. November; 1. und 2. Dezember; 4. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Wandsbek : Impfzentrum Friedrich-Ebert-Damm 160 – feststehende Termine (jew. 13-20 Uhr): 24. und 25. November; 28. bis 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum Friedrich-Ebert-Damm 160 – feststehende Termine (jew. 13-20 Uhr): 24. und 25. November; 28. bis 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Bergedorf : Impfzentrum Bethesda-Krankenhaus, Termine jeweils mittwochs 14 bis 16.30 Uhr. Eine weitere Impfstelle wird voraussichtlich im Dezember in Betrieb genommen, ab Inbetriebnahme bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum Bethesda-Krankenhaus, Termine jeweils mittwochs 14 bis 16.30 Uhr. Eine weitere Impfstelle wird voraussichtlich im Dezember in Betrieb genommen, ab Inbetriebnahme bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Harburg : Impfzentrum im EKZ Phoenix-Center – feststehende Termine (jew. 13.30-19.45 Uhr): 27. und 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum im EKZ Phoenix-Center – feststehende Termine (jew. 13.30-19.45 Uhr): 27. und 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Altona : Impfzentrum Kühnehöfe, Tasköprüstraße 1-3 – feststehende Termine (jew. 13-20 Uhr): 26. und 27. November; 29. und 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum Kühnehöfe, Tasköprüstraße 1-3 – feststehende Termine (jew. 13-20 Uhr): 26. und 27. November; 29. und 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Eimsbüttel: Impfzentrum Eimsbüttel – voraussichtlicher Beginn 5. Dezember, ab Inbetriebnahme mit mehreren festen Terminen pro Woche.

Impfen Hamburg: Termin im Krankenhaus vereinbaren