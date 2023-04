Hier können bald nur noch Fahrradfahrer durchradeln

Asphalt statt Kopfsteinpflaster: Ab dem 17. April wird die Gerichtstraße in Altona-Nord komplett umgebaut und in eine Fahrradstraße verwandelt. Wie wird der Abschnitt zwischen Haubachstraße und Max-Brauer-Allee in Zukunft aussehen und was passiert mit den Parkplätzen?

Schon heute ist die Gerichtstraße ein Bestandteil der Veloroute 13. Diese sogenannte innere Ringroute verbindet die Stadtteile Altona, Eimsbüttel, Winterhude, Barmbek, Eilbek und Hamm miteinander.

Gerichtstraße wird zu einer Fahrradstraße umgebaut

Allerdings erfüllt die Gerichtstraße derzeit nicht die Ansprüche an eine fahrradfreundliche Route: Aktuell herrscht dort ein Mischverkehr aus Auto- und Radfahrern. Letztere weichen allerdings wegen des Kopfsteinpflaster größtenteils auf die Gehwege aus.

Deshalb soll der Abschnitt jetzt laut dem zuständigen Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) an den Veloroutenstandard angepasst, aber gleichzeitig „der historische und grüne Charakter der Gerichtsstraße“ gewahrt werden.

Gerichtstraße in Altona: Hier können nur noch Räder durch

Das bedeutet im Detail: Außer Anliegern dürfen in Zukunft keine Autos mehr durch die Straße fahren und auch die Zufahrt zur Max-Brauer-Allee ist künftig nur noch für Radler und Fußgänger möglich. Diese erhält nach Kopenhagener Vorbild ebenfalls breite und komfortable Radwege. Die Parkplätze in der Gerichtstraße sollen zwar neu geordnet, aber weitgehend erhalten bleiben.

Die Fahrbahn aus Kopfsteinpflaster wird asphaltiert, alle Parkplätze erhalten wiederum Kopfsteinbepflasterung und die Gehwege werden komplett erneuert und barrierefrei. Alle Bäume, bis auf einen, bleiben bei den Umbauarbeiten erhalten, betont der LSBG. Es würden einige dazugepflanzt.

Ist der 2,4 Millionen teure Umbau voraussichtlich im Mai 2024 fertig, soll die Gerichtstraße an die bereits umgebaute „Fahrradstraßen-Kette“ aus Thadenstraße und Chemnitzstraße entlang der Veloroute 1 im Süden anschließen. Im Norden wird perspektivisch die Haubachstraße als Fahrradstraße die Veloroute 13 weiter in Richtung Holstenplatz führen. Dessen Umbau hat ebenfalls vor ein paar Wochen begonnen.

In einer früheren Version hatten wir geschrieben, es würden alle Bäume erhalten bleiben. Das ist nicht korrekt, ein Baum muss in einer Feuerwehrzufahrt gefällt werden. Wir haben den Fehler korrigiert.