Hier können bald Kleingärtner über der A7 werkeln

Im Dezember 2019 wurde der erste Abschnitt des A7-Deckels Schnelsen offiziell für den Verkehr freigegeben. Das Konzept: Unten rauschen Autos und Lkw durch, und oben sorgen Kleingärten und Parkanlagen für mehr Grün in dem Stadtteil. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Anfang kommenden Jahres sollen die Arbeiten für den Deckelpark endlich abgeschlossen sein.

Startschuss für das riesige Bauprojekt im Hamburger Westen war 2014. Da die A7 um zwei Fahrstreifen nördlich des Elbtunnels erweitert wird, sollte zeitgleich ein umfassender Lärmschutz aus Tunneln und Wänden für die Anwohner geschaffen werden. Aber nicht nur das: Der Deckel verbindet zusätzlich den Stadtteil Schnelsen, der 50 Jahre lang durch die Autobahn getrennt war.

A7 Hamburg: Deckel über Schnelsen bald fertig

Damit soll jetzt im April 2022 endlich Schluss sein, berichtet der NDR. „Mit diesem Park, der drei Hektar groß ist, wird mitten in Schnelsen eine neue grüne Lunge geschaffen“, sagte Kay Gätgens, Bezirksamtsleiter von Eimsbüttel. „Das ist total klasse. So etwas hat man natürlich nicht so häufig.“

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Und so soll der Deckelpark im Detail aussehen: Los geht’s an der Frohmestraße mit einem Quartiersplatz, dann folgt der Park mit Picknickwiese, dahinter sollen 42 Parzellen für Kleingärtner entstehen. Die Parkanlage endet schließlich an der Heidlohstraße.

A7 Hamburg: So läuft der weitere Ausbau der Autobahn

Auf den zwei restlichen A7-Deckel-Abschnitten könnte es noch ein bisschen dauern, bis auch hier Gärtner und Parkbesucher über der Autobahn werkeln und spazieren gehen können. Im Februar 2021 wurde der Autobahntunnel Stellingen fertiggestellt, seitdem laufen die Arbeiten für das Anlegen der Parkflächen. Im April 2021 folgte der erste Spatenstich für den letzten A7-Abschnitt Altona. Das Ende der Tunnelbau-Arbeiten wird hier auf Ende 2028 geschätzt. (aba)