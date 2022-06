Hier sichert Hamburg die Speicherstadt vor dem Verfall

Es ist ein riesiges Projekt für den Erhalt der Speicherstadt: Die rund 2600 Meter langen Kaimauern werden saniert – und nun geht das Vorhaben in die nächste Runde. Dafür muss unter anderem der Boden im Fleet in der Tiefe stabilisiert und das Feetniveau um bis zu einem Meter angehoben werden, erklärte die Finanzbehörde am Montag.

„Mit dem technisch sehr anspruchsvollen Sanierungsprojekt machen wir die Speicherstadt zukunftsfähig und sorgen dafür, dass der historische Lagerhauskomplex auch für kommende Generationen erhalten bleibt“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).

Hamburger Speicherstadt: Mehrere Verfahren werden erprobt

Für die Bodenstabilisierung werden zwei Verfahren erprobt: Während bei der einen Variante der Boden im Fleet verbleibt und durch Einbringen von Zement verfestigt wird, erfolgt bei der zweiten Variante ein Austausch der weichen Böden durch stabileres Material. Zur Klärung der Vor- und Nachteile der Varianten wurde 2020 eine Pilotmaßnahmen im Bereich Kleines Fleet gestartet, bei der beide Verfahren zum Einsatz kommen.

Für die Sanierung der Kaimauern muss da Fleetniveau angehoben werden.

„Bis Ende dieses Jahres werden die Maßnahmen abgeschlossen, anschließend ausgewertet und entschieden, wo diese Varianten für die Sanierung der folgenden großen Bauabschnitte zur Anwendung kommen können“, sagte ein Sprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: Fahrradstadt Hamburg? Als Klimaretter wird das Rad völlig überschätzt

Parallel zu den Maßnahmen in der Inneren Speicherstadt werden die rund 1650 Meter öffentlicher Kaimauern am Südufer des Zollkanals saniert. Am Speicher P stehen die Arbeiten an der rund 170 Meter langen Kaimauer aus dem Jahr 1888 kurz vor dem Ende. Insgesamt wurden in diesem Bereich bereits mehr als 100 Schrägpfähle und rund 600 Tonnen Stahlspundbohlen eingebracht. (dpa/ncd)