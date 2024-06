Weit weg von Elbe und Binnenalster: Hier gibt’s Hamburgs beste Fischbrötchen

Ob mit Lachs, Matjes oder Hering: Wohl kaum ein anderes Essen gehört so sehr zu Hamburg wie das Fischbrötchen. Das Kult-Essen ist in der Hansestadt überall zu finden. Doch wo gibt es das beste? Das Gourmet-Magazin „Falstaff“ hat eine Liste mit den besten Fischbrötchen-Ständen und Fisch- und Meeresfrüchte-Lokalen veröffentlicht.

Fischbrötchen in Hamburg: Große Auswahl mitten in der Stadt

Den Hummerstand im Hanseviertel (Neustadt) gibt es schon seit 38 Jahren. Er landet auf Platz drei. Hier – im Herzen der City – gibt es neben köstlichen Fischbrötchen auch edlen Hummer, Langusten, Austern, Meeresfrüchtesalate und Kaviar. Die Fischbrötchen sind belegt mit Lachs, Nordseekrabben und Matjes. „Falstaff“ empfiehlt: „Dazu am besten ein Glas Champagner.“

Hummerstand im Hanseviertel: Große Bleichen 36, (040) 80601355

Fischbrötchen: „Hamburger Institution ohne Attitüde“

Platz zwei geht an die „Veddeler Fischgaststätte“ – hier geht es bodenständig zu. Die„Falstaff“-Experten loben den netten Service und die echten Rosen auf dem Tisch. Besonders lecker sei der Backfisch, der Gurken- und der Kartoffelsalat. Das Fazit: „Hamburger Institution ohne Attitüde.“

„Veddeler Fischgaststätte“: Tunnelstraße 70, (040) 786389, veddeler-fischgaststaette.de

In der Veddeler Fischgaststätte geht es bodenständig zu. Patrick Sun In der Veddeler Fischgaststätte geht es bodenständig zu.

Hier gibt es das beste Fischbrötchen Hamburgs

Gold geht an die „Schleusenbude“ in Sasel. Am Alsterlauf gelegen gibt es walisisches Streetfood. Richard D. ist Koch in dritter Generation und zaubert laut „Falstaff“ „sensationelle Fish & Chips“ aus saftigem Kabeljau in Knusper-Bierteig mit hausgemachter Sauce. Außerdem erwähnenswert: Die Zwiebelringe mit Relish-Dip, Grilled Chicken mit BBQ und die süßen Pies.

„Schleusenbude“: Mellingburgredder 1, (040) 61139150, mellingburgerschleuse.de

Laut dem Gourmet-Magazin ebenfalls einen Besuch wert: