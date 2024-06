Hier gibt es Hamburgs beste Pizza! Die große Top Ten

Pizza geht einfach immer: Ob mit oder ohne Fleisch, mit ganz klassischem oder ausgefallenem Belag. Die Auswahl in Hamburg ist riesig und das Gourmet-Magazin „Falstaff“ hat nun die besten Pizzerien der Stadt gekürt

Pizza in Hamburg: Norddeutsche Coolness im Überquell

Bronze geht an das „Überquell“ am Fischmarkt auf St. Pauli. „Norddeutsche Coolness trifft auf Pizzeria und Micro-Brauerei“, heißt es in der „Falstaff“-Kurzbeschreibung des Restaurants. Gelobt werden die „sensationellen neapolitanische Pizzen“, die „lässige Atmosphäre“ und der gute Ausblick auf die Elbe. Übrigens: Das „Überquell“ ist bald auch in der City vertreten – das Restaurant wird nämlich Teil der XXL-Gastromeile „Le big TamTam“ im Hanseviertel

„Überquell“: Sankt Pauli Fischmarkt 28-32, (040) 334421260, www.ueberquell.com

Pizza in Hamburg: Platz zwei gibt sich ganz sozial

Auf Platz zwei landet der „Pizza Social Club“ in Winterhude. Das modern eingerichtete Restaurant glänzt laut „Falstaff“ mit einer „stylishen Bar“ und einem guten Lunchangebot. Die neapolitanischen Pizzen sind unter anderem belegt mit Burrata, Trüffel und Mortadella.

„Pizza Social Club“: Mühlenkamp 29, (0152) 38021537, pizzasocialclub.de

Pizza in Hamburg: Die beste gibt es in Winterhude

Trommelwirbel… Der beste Italiener Hamburgs ist laut „Flastaff“ das „Spaccaforno“ in Winterhude. Mit Bestnote hat das Gourmet-Magazin das Essen bewertet, beim Service erreichte das Restaurant 19 von 20 Punkten, beim Ambiente 18 von 20. Auch dieser Italiener bietet neapolitanische Pizza an – besonders hervorgehoben werden der fluffige Rand sowie die ausgefallenen Beläge wie Kartoffelscheiben und Trüffel oder Birnen, Ziegenkäse, Walnüssen und Gorgonzola. „Spaccaforno“ hat außer dem in Winterhude noch zwei andere Standorte: Einen in der Altstadt und einen in Fuhlsbüttel.

„Spaccaforno“: Poelchaukamp 25, (040) 27809721, spaccaforno.de

