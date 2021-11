Hier gibt es jetzt kostenlose Corona-Tests in Hamburg

Bei steigenden Inzidenz-Zahlen und immer mehr Corona-Fällen sind Schnelltests in Hamburg seit Samstag wieder kostenlos. Alle Bürger:innen dürfen sich nun wöchentlich wieder einmal testen lassen, ohne zu zahlen.

Im gesamten Stadtgebiet sind derzeit 96 Teststellen im Einsatz, teilte die Sozialbehörde am Dienstag mit.

Hamburg: Schnelltests wieder kostenlos

Darunter sind 50 Apotheken und 46 Testzentren – einzusehen sind die Stellen online durch eine Karte mit den jeweiligen Orten. Darüber hinaus besteht ein Testangebot in Arztpraxen.

Außerdem wird in dieser Woche fleißig weitergeimpft – der Hamburger Senat bietet unter der Aktion „#Ärmelhoch, Hamburg“ mobile Impfungen in den Stadtteilen an.

Ohne Termin und kostenlos können sich Hamburger:innen an den jeweiligen Standorten (siehe Bild) impfen lassen. (se)