Seit Samstag sind die Corona-Schnelltests laut neuer Bundesverordnung wieder kostenlos. Das hat sich auch in der Hansestadt schnell rumgesprochen – der Ansturm auf die Testzentren war entsprechend groß.

Die Nachfrage an den Test-Stationen von „Corona Freepass“, einem der größten Betreiber in Hamburg, ist laut Angaben des Unternehmens doppelt so hoch wie noch am Sonntag zuvor. Allein am Hauptbahnhof hätten sich demnach 355 Menschen testen lassen. Dies berichtet der NDR.

Hamburg: Großer Andrang auf Corona-Tests

Unklar bleibt allerdings, ob sich hauptsächlich Geimpfte oder Ungeimpfte um ein Testergebnis bemühen. Wie „Corona-Freepass“-Chef Axel Strehlitz dem NDR sagte, steige die Nachfrage von Unternehmen besonders. Sie würden bei Weihnachtsfeiern vermehrt auf das Modell 2G Plus setzen – also Geimpft oder Genesen mit zusätzlich aktuellem Schnelltest.

Das könnte Sie auch interessieren: Schnelltests an Schulen zu häufig falsch! Hamburg reagiert

Laut Angaben der Sozialbehörde gibt es insgesamt 90 Teststationen in Hamburg, ein Großteil davon bietet nun wieder kostenlose Bürgertests an. Jeder kann sich einmal die Woche gratis testen lassen.

Corona-Tests waren seit Oktober nicht mehr kostenlos

Seit dem 11. Oktober waren die Schnelltests nicht mehr kostenlos, private Testanbieter mussten in der Hansestadt schließen. Damit sollte der Druck auf Ungeimpfte erhöht werden. Ausgenommen davon waren Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Der amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte vergangene Woche angesichts der stark steigenden Zahl von Corona-Infektionen eine neue Testverordnung unterzeichnen. (aba)