Hier gibt es in Hamburg Kunst zu erschwinglichen Preisen

Junge Talente treffen bei der Messe Affordable Art Fair auf etablierte Künstler wie Neo Rauch oder Georg Baselitz. Dafür müssen Kunstinteressierte nicht einmal tief in die Tasche greifen.

Die Halle A3 der Hamburg Messe verwandelt sich vom 7. bis 10. November wieder in ein Zentrum für zeitgenössische Kunst. Bei der Messe „Affordable Art Fair“ präsentieren 87 Galerien aus 18 verschiedenen Ländern Kunstwerke zu erschwinglichen Preisen zwischen 100 und 10.000 Euro, wie die Veranstalter mitteilten. Neben Werken von renommierten Künstlern wie Neo Rauch, Hilde Trip und Georg Baselitz werden auch vielversprechende internationale Talente vorgestellt, darunter Yuki Harada aus Japan, Modestas Malinauskas aus Litauen und Amalia Crişan aus Rumänien.

Die größte Kunstmesse Norddeutschlands

Mit jährlich etwa 18.000 Besuchern habe sich die „Affordable Art Fair“ längst als Norddeutschlands größte Kunstmesse etabliert. Zum 25-jährigen Jubiläum der internationalen „Affordable Art Fairs“ nehmen dieses Jahr mehr Galerien teil als je zuvor: 39 internationale Aussteller und 48 aus Deutschland werden dabei sein, wobei über ein Drittel der deutschen Galeristen aus Hamburg stammen.

„Wir möchten Nachwuchskünstlern den Weg in die Kunstwelt erleichtern und gleichzeitig spannende, aktuelle Kunst für Menschen aus allen Lebensbereichen zugänglich machen“, sagte Messedirektor Oliver Lähndorf. Zu den Höhepunkten der diesjährigen Affordable Art Fair in Hamburg zähle eine Solo-Ausstellung des Hamburger Emerging Artist Darko C. Nikolic sowie eine große, farbenprächtige Installation des Berliner Künstlers Tomislav Topic. (dpa/mp)