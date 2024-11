Blicke aus großen Augen: Neue Bilder von St. Paulis Recycling-Künstler

Er malt lauter Unikate und ist auch selbst ein Original: Sven Rosé aus St. Pauli macht Recycling-Kunst. Sein Material findet er auf Hamburgs Straßen: ausgemusterte Kaffeesäcke, Obstkisten, Jutebeutel und Holzbretter. Auch Schallplatten sind ihm recht, Singles ebenso wie LPs. Sein Stil erinnert an naive Malerei, aber auch an die bunten Pop-Art-Männchen von Keith Haring.

Tiere liegen ihm besonders am Herzen, in seiner Galerie finden sich Löwen, Schweine, Enten und Hunde. Sein Nachname verrät seine Lieblingsfarbe, denn bei ihm sind längst nicht nur Flamingos rosafarben, sondern auch Elefanten, Einhörner und Eichhörnchen; Eulen und Affen strahlen in Neonpink. Allen gemeinsam sind riesige Augen: „Ich male Tiere, mit denen man Blickkontakt aufnehmen kann“, sagt Sven Rosé. „Love Art“ nennt er es.

Sven Rosé hat einen harten Weg hinter sich

Leicht hatte es der 1967 in Norddeutschland Geborene nicht; Drogen, Psychiatrie, Gefängnis und einen Selbstmordversuch hat er überstanden. Eine Maltherapie brachte ihn zur Kunst. Seine Bilder verkauft er häufig in Hamburgs Fußgängerzonen und an Bahnhöfen.

Nun zeigt er seine Werke erneut in einer Ausstellung. Er ist stolz darauf, Dinge zu verwenden, die andere wegwerfen. So entstehen aus alten Zeitungen Papiertiere, Fotos übermalt er, sodass plötzlich eine Giraffe am Elbufer steht. Auf alte Lutherbibel-Seiten legt er quer niedliche Nilpferde und putzige Kakadus. Sven Rosé freut sich, wenn Aussortiertes ein neues Leben bekommt. Er weiß, wie sich das anfühlt.

Kulturladen St. Georg: bis 29.11. (Vernissage 3.11. 15.30-17 Uhr), Mo-Do 10-21.30 Uhr, Fr 10-14 und 16-22 Uhr, So 15-18 Uhr, Alexanderstr. 16, Eintritt frei, kulturladen.de

