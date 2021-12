Hier gibt es auch Weihnachten PCR-Tests in Hamburg

Endlich ist Weihnachten! Für viele Hamburgerinnen und Hamburger bedeutet das – hoffentlich – drei frohe und besinnliche Tage mit den Liebsten. Wer vor den Zusammenkünften zum Fest besonders sicher gehen will, kann in Hamburg auch über die Feiertage PCR-Tests buchen.

Zwar ist das Angebot der Testmöglichkeiten Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen ausgedünnter als üblich, doch PCR-Tests gibt es dennoch an zahlreichen Orten in der ganzen Stadt. Neben den „normalen“ PCR-Tests, deren Ergebnis nach bis zu 48 Stunden vorliegt, gibt es dabei auch spezielle Angebote für besonders schnelle „Express“-Tests oder für Reisende, die das Ergebnis zeitnah und auch auf dem Ausweis vermerkt benötigen.

Hier gibt es Weihnachten PCR-Tests in Hamburg:

Adler Apotheke, Wandsbeker Marktstraße 73, 22041 Hamburg

Centogene-Teststationen am Flughafen, Terminal Tango und Terminal 1, Flughafenstr. 1–3, 22335 Hamburg

Covidzentrum.de, Große Bäckerstraße 9, 20095 Hamburg

C-Test.Hamburg, Steinbeker Marktstraße 87, 22117 Hamburg

EcoCare-Testzentrum am Flughafen, Terminal Tango, Flughafenstr. 1–3, 22335 Hamburg

Medilys Corona Test Zentrum Altona, Paul-Ehrlich-Straße 1, 22763 Hamburg

Medilys Corona Test Zentrum Harburg, Eißendorfer Pferdeweg 52, 21075 Hamburg

Medilys Corona Test Zentrum Nord – Heidberg, Tangstedter Landstraße 400, 22417 Hamburg

Medilys Corona Test Zentrum Wandsbek, Alphonsstraße 14, 22043 Hamburg

TestMe Eimsbüttel, Osterstraße 20, 20259 Hamburg

TestMe Hamburg-City, Amsinckstraße 3, 20097 Hamburg

TestMe Neuengamme, Neuengammer Hausdeich 215, 21039 Hamburg

Hausarztpraxis Roland Uhlig & Konstantinos Michail, Beim Strohhause 30, 20097 Hamburg

Praxis Ahrari im EKZ Horn, Rennbahnstraße 32c, 22111 Hamburg

Alle genannten Corona-Testzentren bieten noch Termine für PCR-Tests zwischen dem 23. und 26. Dezember an (Stand 23. Dezember) – wenngleich es sich dabei nur um eine kleine Auswahl aus dem Angebot in Hamburg handelt. Wer sich mittels PCR-Test auf das Coronavirus testen lassen möchte, muss diesen selbst bezahlen.

Dabei gilt: Je schneller ein Ergebnis benötigt wird, desto höhere Kosten fallen an. Bei vielen Testzentren ist zudem eine vorherige Terminvereinbarung über die Online-Portale der jeweiligen Anbieter notwendig.

Corona: Auch Arztpraxen bieten PCR-Tests in Hamburg an

Zudem weisen einige PCR-Test-Anbieter darauf hin, dass aufgrund der hohen Nachfrage nicht garantiert werden könne, dass das Ergebnis rechtzeitig vorliegt. (fbo)