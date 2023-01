Neue Regeln, neue Verwirrung: Wer darf jetzt alles zur Familienfeier an Weihnachten und zum Anstoßen an Silvester kommen? Und was ist mit Restaurantbesuchen und Gottesdiensten? Die MOPO erklärt, wie viele Personen in Hamburg zusammenkommen dürfen, warum ein Ungeimpfter in der Runde alles verändert, wer von den Corona-Regeln ausgenommen ist und was es noch zu beachten gilt.