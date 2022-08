Hier feiern Hamburgs Promis den Sommer

Sommer, Sonne, Spaß – und reichlich Prominenz: 400 bekannte Hamburger:innen trafen sich am Freitagabend zum „Gute Leude Sommerfest“. Im „Steigenberger Hotel Treudelberg“ in Lemsahl-Mellingstedt gab es zudem eine sportliche Weltpremiere.

Haben Sie schon einmal Fischtennis gespielt? Nein? Bei diesem Sport treffen sich die Spieler:innen an einer Tischtennisplatte – in Form eines Fisches. Unter anderem trafen sich auf dem „Gude Leute Sommerfest“ Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), FDP-Politiker Michael Kruse und Ex-St. Pauli-Profi André Trulsen an der Platte.

Hamburg: Promis feiern beim „Gute Leude Sommerfest“

Letzterer, zuletzt Co-Trainer bei Altona 93, nahm den Sieg mit nach Hause – und als Preis 20 Eintrittskarten für das Miniaturwunderland, die an die Kinderherzstation des UKE gehen. Wer nicht an der Platte auflief, trat am Tischkicker oder an der Dartscheibe an.

DJ Mad unterhielt die 400 Gäste mit Musik.

Zu den Gästen zählten neben den „Fischtennis“-Profis unter anderem Radio Bremen-Moderator Arnd Zeigler, St. Pauli-Legende Fabian Boll, NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten, Autorin Simone Buchholz und Schmidts-Tivoli-Chef Corny Littmann. Musik steuerte DJ Mad von den Beginnern bei.

„Gute Leude“-Chef Lars Meier zeigte sich schon vor dem Abend in guter Stimmung. „Beim Blick auf die Nachrichten haben wir alle gerade Grund genug, ernst zu sein und uns zu engagieren, wo wir nur können. Heute Abend bieten wir unseren Gästen die Leichtigkeit, die darüber manchmal verloren geht – gute Gespräche, leckeres Essen und mit DJ Mad von den Beginnern den allerbesten Grund, bis in die frühen Morgenstunden zu tanzen“, sagte Meier. (mp)