Barbecue für Bedürftige und Obdachlose: „Eine kleine Auszeit vom Alltag geben“

Grillgut im Brötchen, kühle Getränke und Unterhaltung – der Förderverein e.V. „Friends Cup“ hat am Sonntag erstmals ein Barbecue für Bedürftige und Obdachlose veranstaltet. Dabei gab es neben der Verköstigung und einem Kulturangebot auch Unterstützung für die mehreren Hundert Gäste.

Insgesamt 450 Bedürftige, Obdachlose sowie Verkäufer:innen der Straßenzeitung „Hinz und Kunzt“ wurden zu dem Sommerfest im Rewe Center an der Max-Brauer-Allee eingeladen. Veranstaltet wurde das ganze von dem Förderverein e.V. „Friends Cup“ sowie der „Unser Norden Stiftung“. Auch das Team des DRK-Obdachlosenbus war vor Ort.

Barbecue in Altona für Bedürftige und Obdachlose

„Gerade in dieser Zeit wollen wir den Menschen, an die so oft keiner denkt und denen es – nicht zuletzt wegen der Corona-Einschränkungen – besonders schlecht geht, eine kleine Auszeit vom Alltag geben“, erklärte „Friends Cup“-Vorstand Sven Flohr im Vorfeld der Veranstaltung. Es solle darum gehen, den Ärmsten der Stadt eine kleine Freude zu bereiten.

Monika Kelting vom DRK in orangener Weste mit den Gästen Monika, Ursula, Monika und Brigitte (v.l.): „Unsere Rente ist klein, daher haben wir uns über die Einladung sehr gefreut.“

Zusätzlich zu dem gutem Essen gab es für die Gäste auch ein Musikprogramm: Neben dem Sänger Peter Sebastian gab das Musik-Duo Raliza & Isaac einen Unplugged-Auftritt.

Das Duo Raliza & Isaac sorgte mit einem Unplugged-Auftritt für musikalische Untermalung.

Auch an die Zeit nach dem Barbecue wurde gedacht. So wurden Hygiene-Artikel für Frauen, Rucksäcke und Tierfutter verteilt. Außerdem gab es für jeden Gast beim Ausgang eine Tasche voll mit Artikeln für den täglichen Bedarf wie Thermobecher, Brotdosen, Regenschirme, FFP2-Masken oder auch Desinfektionsmittel.

Ehrenamtliche helfen bei dem Barbecue für Bedürftige und Obdachlose mit.

Wie das Weihnachtsfest soll das Barbecue ab jetzt außerdem auch jährlich stattfinden, erklärte Sven Flohr: „Wir sind überglücklich darüber, dass wir das Sommerfest ab sofort regelmäßig zusätzlich zur Weihnachtsfeier veranstalten können, dank einer jährlichen Unterstützung durch die ‚Unser Norden Stiftung‘“.

Möglich sei das nur durch die vielen fleißigen Helfer:innen, so Flohr. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch „Rewe“, „Hard Rock Cafe Hamburg“ und „Rock Antenne“. (to)