Wie leergefegt sind viele Hamburger Bio-Läden – und schuld sind nicht die Ferien. Besonders inhabergeführte Bio-Märkte und Bio-Marktstände, Unverpackt-Geschäfte oder Vegan-Händler bangen um ihre Existenz: „Stückgut“ ist bereits in Insolvenz gegangen, andere Läden haben bis zu 50 Prozent Umsatz-Einbußen. Die MOPO zeigt die dramatische Lage, in der engagierte Inhaber kleiner Läden stecken – und erklärt die Gründe dafür.

„Seit Kriegsbeginn machen sich die Menschen große Sorgen und kaufen weniger in den Bio-Märkten ein“, sagt Mathias von Mirbach vom Kattendorfer Hof nahe Kaltenkirchen (Kreis Segeberg). Der Demeter-Hof verkauft Bio-Gemüse, Käse, Fleisch und Wurst in fünf eigenen kleinen Läden in Hamburg und auf dem Ottenser Wochenmarkt. Noch regionaler geht es nicht. „Aber Regionalität verliert bei den Kunden offenbar gerade an Wert“, sagt er etwas frustriert. Bei 15 bis 20 Prozent liegen seine Umsatz-Einbußen, „das wird langsam existenziell“.

Mia Kortwille, Mitarbeiterin des Kattendorfer Hofladens an der Max-Brauer-Allee, mit buntem Mangold. Seit dem Ukraine-Krieg kommen weniger Kunden. Florian Quandt Mia Kortwille, Mitarbeiterin eines Kattendorfer Hofladens mit buntem Mangold. Seit dem Ukraine-Krieg kommen weniger Kunden.

Dabei liegen die Läden in Hamburger Stadtteilen, in denen die Kunden traditionell sehr auf Regionalität und Bio-Qualität achten und sich das eigentlich auch leisten können, etwa in der Sternschanze, in Othmarschen und Eimsbüttel. „Aber insbesondere hochpreisige Produkte wie Fleisch oder Rohmilchkäse werden deutlich weniger gekauft.“

Kleine Geschäfte in Hamburg haben weniger Kunden

Dabei sind die Preissteigerungen bei Bio-Lebensmitteln insgesamt erheblich geringer als bei konventionellen. „Unsere Produkte sind nur etwa fünf Prozent teurer geworden“, so Mirbach. Im klassischen Einzelhandel sind es bis zu 30 Prozent, gerade bei Fleisch. Trotzdem verlagert sich insbesondere im Bio-Bereich gerade der Verkauf vom Fachhandel zum Discounter. Was etwa Netto gegenüber der MOPO bestätigt. „Unsere BioBio-Produkte erfreuen sich aktuell sehr großer Beliebtheit“, so eine Sprecherin.

Mirbach hofft, dass die Bio-Fachmärkte trotzdem durchhalten. „Dünger und Pflanzenschutzmittel werden noch teurer und das treibt den Preis konventioneller Lebensmittel weiter hoch. Aber wir nutzen das ja nicht und sind nicht so betroffen.“ Zudem produziert die Bio-Branche auch die Futtermittel selbst und muss keinen teuren Weizen oder Soja einkaufen. „Die Preise von konventionellen und Bio-Produkten werden sich daher annähern“, prognostiziert er und hofft, so dann besser konkurrieren zu können.

Inflation und Energiekosten: Hamburger kaufen weniger

Existenzbedrohend ist die Lage auch für kleine Spartenläden. „Seit Kriegsbeginn ist es bei mir im Laden schlagartig leerer geworden“, erzählt Sandra Neumeier. Ihr gehört das „Twelve Monkeys“, ein Vegan-Laden in der Hopfenstraße auf St. Pauli. Ihr Umsatz ging mittlerweile auf dramatische 50 Prozent zurück. „Ich habe jetzt einen Nebenjob angenommen, musste meiner Aushilfe kündigen und der Vollzeitkraft die Stunden reduzieren.“ Und sie hat zwei Untermieter im Laden.

Sandra Neumeier, Inhaberin des Ladens „Twelve Monkeys Vegankrams“, beklagt seit einiger Zeit 50 Prozent Umsatz-Einbußen. Marius Röer Sandra Neumeier, Inhaberin des Ladens „Twelve Monkeys Vegankrams“, beklagt seit einiger Zeit 50 Prozent Umsatz-Einbußen.

Bei ihr kommen weniger Kunden und die kaufen dann auch noch geringere Mengen ein. „Es ist wirklich zermürbend“, sagt sie. „Die Einkäufe belaufen sich oft nur noch auf 5 bis 10 Euro statt wie früher 25 Euro“, schildert sie. Und oft sagen die Kunden, dass sie sich sorgen, dass Bio-Produkte für sie nicht mehr bezahlbar sind. Gleichzeitig muss Neumeier ihre Preise auch noch anheben. Sie muss mittlerweile für jede Lieferung einen Kraftstoffaufschlag zahlen und ihre Einkaufspreise sind massiv gestiegen.

Vegane Läden in Hamburg müssen Preise erhöhen

„Alles wird teurer. Wir konnten unser Brot zu Beginn für 3,50 Euro anbieten, jetzt kostet es fünf Euro.“ Und sie verdient quasi nichts daran. Fleischersatz-Produkte steigen auch im Preis, weil sie oft Weizen (Seitan), Soja und Öl enthalten – was alles viel teurer geworden ist. „Selbst Getränke sind teurer und Glas ist knapp.“ Allein ihre Kühlschränke und -truhen kosten monatlich 400 Euro an Strom. „Wir werden also auch happige Nebenkosten-Nachzahlungen leisten müssen.“

Besonders trifft es die Unverpackt-Läden, zwei in Niendorf und Bramfeld haben bereits geschlossen und „Stückgut“ in St. Pauli und Ottensen ist in Insolvenz gegangen. „In diesen Läden steckt so viel Idealismus“, sagt Stückgut-Geschäftsführerin Insa Dehne. Aktuell wird vom Insolvenzverwalter ein geeigneter Investor oder strategischer Partner für die Läden gesucht.

Unverpackt Läden in Hamburg in Insolvenz

Dehne und Mit-Geschäftsführerin Sonja Schelbach hatten schon während der Corona-Zeit Probleme bekommen, weil die Unverpackt-Läden nun mal eher klein sind und immer nur zwei oder drei Personen gleichzeitig reindurften. „Da sind wir die Flucht nach vorn angetreten und haben einen größeren Laden angemietet.“ Und so hatten sie am Ende höhere Miet- und Personalkosten, aber seit dem Ukraine-Krieg noch weniger Kunden.

Insa Dehne, Geschäftsführerin von „Stückgut“ in der Rindermarkthalle. Florian Quandt Insa Dehne, Geschäftsführerin von „Stückgut“ in der Rindermarkthalle. Das Geschäft befindet sich in der Insolvenz, ist aber weiterhin geöffnet.

„Bei den Kunden geht die Angst vor der Nebenkosten-Abrechnung um“, sagt Stefan Hertel. Er ist Sprecher des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Der Verband hat erhoben, wie Verbraucher auf die aktuelle Krise reagieren. Die Strategien sind: Verzichten, Sonderangebote nutzen und beim Discounter einkaufen. Viele Menschen erwarten horrende Energiepreise und kaufen jetzt schon weniger ein – sogar bei Lebensmitteln!

Handelsverband: Keine Stimmung für Konsum

Um sieben Prozent sank der Umsatz – obwohl wir ja alle nun einmal essen müssen. Hertel analysiert: „Die Konsumstimmung ist noch weiter im Keller als vor Corona und es sieht nicht so aus, als wenn es zeitnah eine Besserung gebe.“ Viele würden ihr Geld zusammenhalten, auch bei anderen Konsumgütern wie Bekleidung und Co. Aber das Bild ist nicht einheitlich: Auch die Hälfte der Befragten gab an, nicht anders einzukaufen.

Laut Konsum-Monitor des HDE haben sich bereits im April 2022 viele grundlegende Lebensmittel massiv verteuert. Verglichen mit der Vor-Corona-Zeit 2019 sind Speiseöle teurer (50 Prozent, außer Olivenöl), ebenso Eier (30 Prozent), Schweinefleisch (29 Prozent), Butter (27 Prozent), Gemüse (26 Prozent), Mehl und TK-Obst (um mehr als 25 Prozent).

Eine Folge ist, dass Verbraucher weniger Obst und Gemüse kaufen, worunter auch die Wochenmärkte leiden. Obwohl viele Kunden Nachhaltigkeit als wichtigen Aspekt benennen, kauft laut Konsum-Monitor nur die Hälfte weiterhin genauso viele Bio-Produkte wie vorher. 30 Prozent geben an, weniger Bio zu kaufen, 29 Prozent kaufen weniger regional und elf weniger Fleischersatzprodukte.

Auch bitter: 18 Prozent verzichten auf den Kauf von Fairtrade-Produkten. Zu Bedenken bleibt, dass noch immer weniger pro Kopf für Lebensmittel, Tabak und Getränke ausgegeben wird als 1991. Seitdem sind die Preise lange gesunken und dann seit 2010 langsam gestiegen. Im Laufe dieses Jahres dürften die Preise aber weiter steigen und das 30 Jahre alte Niveau überholen.

Auch die GfK (Ex-Gesellschaft für Konsumforschung) beobachtet diese Entwicklung. Analystin Hanna Kehl: „Es wird günstiger gekauft. Weniger bei Bio-Supermärkten, Reformhäusern und auf dem Wochenmarkt, dafür mehr im Lebensmitteleinzelhandel (Vollsortimenter) oder Discounter.“ Der Konsum verschiebt sich von den Herstellermarken hin zu Handelsmarken. Das ist etwa bei Bio-Milch zu beobachten.“