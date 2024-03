Heute wird’s besonders eng auf den Autobahnen: Oster-Stau rund um Hamburg

Mit dem Beginn des Osterreiseverkehrs am Donnerstag erwartet der ADAC auch in Hamburg und Schleswig-Holstein dichten Verkehr und Staus auf den Autobahnen. Vor allem vor den Baustellen auf der A7 (Hannover-Flensburg) und A1 (Hamburg-Lübeck) müssten Autofahrer mit Verzögerungen rechnen.

Ein Sprecher des ADAC-Hansa-Clubs nannte die Baustellen auf der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels, an der Rader Hochbrücke bei Rendsburg sowie eine weitere Baustelle bei Owschlag. Auch am Grenzübergang Ellund könne es längere Wartezeiten geben.

„Es kommt darauf an, ob die Dänen kontrollieren oder nicht“, sagte ADAC-Sprecher Christof Tietgen. Auch vor der Autoverladung nach Sylt bräuchten Urlauber voraussichtlich Geduld. „Viele lieben es, in den Dünen ihre Ostereier zu suchen“, sagte Tietgen über den traditionellen Ansturm auf die Insel.

Einige Baustellen auf dem Weg zur Ostsee

Auf dem Weg zur Ostsee verlangsamen mehrere Baustellen auf der A1 den Verkehr. Neben der stets überlasteten Ostumfahrung Hamburgs seien die Brückenarbeiten bei Reinfeld noch nicht abgeschlossen, sagte Tietgen. Nördlich von Lübeck wird bei Scharbeuz und kurz vor Fehmarn gebaut. Als letztes Bundesland bekommt Schleswig-Holstein am Donnerstag Schulferien. Sie gehen bis zum 19. April.

Der Gründonnerstag werde der Hauptreisetag im Osterverkehr sein. Die Urlauber mischten sich mit Pendlern und Ausflüglern. Am Karfreitag werde es auch noch volle Autobahnen geben, erst am Samstag flaue es ab. Ostersonntag werde es am ruhigsten sein, bevor am Montag der Rückreiseverkehr einsetze. Die Autobahn GmbH kündigte an, dass zu Ostern keine zusätzlichen Bauarbeiten im Raum Hamburg geplant seien.

Einschränkung auch für Bahn-Reisende

Bahnreisende, deren Fahrt über Hamburg geht, müssen an diesem Donnerstag ebenfalls mit einer längeren Fahrt rechnen. Die wichtige Verbindungsstrecke zwischen Hauptbahnhof und Altona ist wegen Bauarbeiten für den Fernverkehr noch bis in die Nacht zum Karfreitag gesperrt. Aus diesem Grund können viele Züge den Hauptbahnhof nicht anfahren. Züge nach Dänemark fahren etwa ab Pinneberg.

Züge aus Bremen oder Hannover enden zum Teil schon in Harburg. In vielen Fällen müssen Reisende in die S-Bahn umsteigen, die weiterhin zwischen Hauptbahnhof und Altona über Dammtor verkehrt. Ab 4 Uhr am Freitagmorgen sollen die Fern- und Regionalzüge wieder wie gewohnt fahren. (dpa/mp)