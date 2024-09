Es wird eng auf dem Kiez – diese Monster rollen über die Reeperbahn

Sie sind mehr als 30 Meter lang und über 70 Tonnen schwer – und man geht ihnen am besten weiträumig aus dem Weg: In der Nacht zum Mittwoch rollen zwei XXL-Schwertransporter über die Reeperbahn. An Bord: je eine gigantische Stahlröhre, ein sogenannter Fermenter, für die Produktion von Hefeextrakt.

Damit die jeweils 5,70 Meter hohen Trucks nichts kaputt machen, fahren außer Begleitwagen der Polizei auch Fahrzeuge der Hamburger Verkehrsbetriebe mit dem Konvoi mit. Deren Besatzungen sollen die Ampeln entlang der Strecke aus dem Weg schaffen.

Der bislang letzte Fermenter-Transport über den Hamburger Kiez im Mai. Ohly/hfr Der bislang letzte Fermenter-Transport über den Hamburger Kiez im Mai.

Bereits im Mai wurde einer dieser Fermenter über den Kiez manövriert. Sie gehen an die neue Produktionsanlage, die der Hersteller Ohly nächstes Jahr in Wandsbek eröffnen will. Hefeextrakt wird als Zusatzstoff für Lebensmittel und für Arzneiprodukte verwendet. (mp)