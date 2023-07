Herbstfeeling in Hamburg: War’s das mit dem Sommer 2023?

Sommer in Hamburg? Bedeutet gerade eher Kuschelsocken, Regenschirm und Fleecejacke statt Sonnencreme und Bikini. Die ersten fragen sich gar, ob es nicht angebracht wäre, die Heizung wieder anzustellen und sogar Hobbygärtner hätten nichts gegen ein paar trockene Tage. Wie entwickelt sich das Wetter in der nächsten Woche? Gibt es noch Hoffnung auf eine Rückkehr des Sommers oder fällt der August auch ins Wasser?

Liebe Frostbeulen der Stadt, ihr müsst jetzt ganz stark sein: Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil.

Wetter in Hamburg: Die Aussichten für die nächsten Tage

Nach einem stürmischen Sonntag wird es am Montag einen bis zu 24-stündigen Dauerregen in Hamburg geben. Der Dienstag sieht kaum besser aus. Hier werden die Schauer und Gewitter wenigstens hin und wieder durch kurze Trockenphasen abgelöst. Der Mittwochvormittag sieht bisher trocken aus – am Nachmittag wird es aber wieder nass. Mit 22 Grad wird das auch der „wärmste“ Tag der Woche. An den anderen gehen die Temperaturen rauf bis 20 Grad.

Schuld an diesem Schietwetter ist der Einfluss mehrerer Tiefdruckgebiete, die nicht so recht abziehen wollen. Deshalb sind die Prognosen vom Deutschen Wetterdienst für die kommende Zeit auch wenig hoffnungsvoll. Sowohl niederschlags- als auch temperaturtechnisch ist erst einmal keine Besserung in Sicht. Es folgen also weitere Abende vor dem Fernseher, statt Picknick am Badesee. (prei)