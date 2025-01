Er war der schnellste: Antonio ist Hamburgs Neujahrsbaby

Das Feuerwerk hat er noch abgewartet: Um genau 0.18 Uhr hat der kleine Antonio als erstes Baby des Jahres 2025 in Hamburg das Licht der Welt erblickt. Der 2700 Gramm schwere Junge wurde im Albertinenkrankenhaus in Schnelsen geboren. Zweiter im Rennen um den Platz des Neujahrsbabys wurde die kleine Chloe im UKE.

„Antonio ist ein absolutes Wunschkind, wir haben zuhause extra ein Zimmer für ihn angebaut“, berichtet die glückliche Mutter Sarah Grabowski (28) aus Niendorf, die noch ganz nicht sicher ist, wie der Kleine den Neujahrstag als Geburtstag später finden wird. „Aber allein der Gedanke, dass jeder Geburtstag mit einem großen Feuerwerk beginnt, wird ihm sicher gefallen!“

Hamburgs Neujahrsbaby 2025 kam in Schnelsen zur Welt

Restlos begeistert von ihrem kleinen Bruder ist auch die achtjährige Anastasia, die einst ebenfalls im Albertinen geboren wurde. Sie hat bereits vor der Geburt einen direkten Draht zu ihrem Brüderchen aufgebaut, indem sie sich seit Wochen stets ganz dicht an den Bauch ihrer Mama schmiegte und Antonio Geschichten vorlas. So hoffte das Mädchen, dass Antonio gleich ihre Stimme erkennen würde, sobald er endlich auf der Welt wäre.

Auch an den anderen Hamburger Krankenhäusern sind in der Silvesternacht die Babys gepurzelt. Im UKE kam die kleine Chloe nur eine Minute nach Antonio um 0.19 Uhr zur Welt. Im Marienkrankenhaus kam das Neujahrsglück gleich im Doppelpack: In der Klinik in Hohenfelde startete das Jahr mit der Geburt von Zwillingen. Um 1.13 Uhr erblickte Henry das Licht der Welt. Nur zwei Minuten später, um 1.15 Uhr, folgte sein Bruder Theo.

„Die Eltern sind überglücklich und freuen sich über den gelungenen Start ins Jahr 2025“, sagte eine Sprecherin des Marienkrankenhauses. Baby Henry habe bei der Geburt 2965 Gramm gewogen und 49 Zentimeter gemessen. Sein Bruder Theo habe mit 3070 Gramm und 50 Zentimetern nur knapp die Nase vorn gehabt. Nun müsse sich die Familie Trautwein erstmal erholen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Toter, Großbrände, Angriffe: So erlebten Hamburgs Retter die Silvesternacht

An der Asklepios Klinik in Barmbek kam das erste Baby um 2.16 Uhr zur Welt. In der Asklepios Klinik Altona, die in der Vergangenheit häufig zum Geburtsort für das Neujahrsbaby wurde, blieb es diesmal dafür erstmal ruhig. Das erste Baby wurde um 7 Uhr morgens geboren. Da hatte Antonio schon die ersten Kuscheleinheiten hinter sich.