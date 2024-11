Heinz Strunk sucht eine neue Wohnung – aber nicht in Hamburg

Er lebt mitten in Hamburg: Doch manchmal ist das dem Autor Heinz Strunk inzwischen zu viel. Der 62-Jährige ist auf der Suche nach Ruhe – und träumt von einem Refugium zum Entspannen auf dem Land.

Auch wohin es ihn zieht, weiß Heinz Strunk („Fleisch ist mein Gemüse“): Der Hamburger Schriftsteller kann sich gut vorstellen, eine Wohnung an der Nord- oder Ostsee zu kaufen. „Das ist mein Plan für die nächsten ein, zwei Jahre. Je nachdem wie es läuft. Das ist ja auch nicht ganz billig“, sagte er im DPA-Interview.

Autor Heinz Strunk sucht Wohnung außerhalb Hamburgs

Es sei schön, so ein Refugium in der Nähe zu haben. „Also nicht ganz weit weg, aber auch irgendwie nicht hier. Ich wohne ja wirklich direkt in der Innenstadt und das ist auch schon anstrengend.“

In der Wohnung könne er dann die Ruhe finden, die er manchmal brauche. „Dieser Blick aufs Meer ist immer was, wobei man sich einfach entspannen kann. Das hätte ich gerne.“ Ein Urlaub in einem anderen Land und mit langer Flugreise sei da keine Alternative: „Reisen ist nicht meine Sache.“ Einige seiner Romane spielten zuletzt an der See. Auch sein neuestes Werk – „Zauberberg 2“ – ist in Ostseenähe am Stettiner Haff verortet. (dpa)