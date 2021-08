So schnell wie Heiner ist sonst keiner! Denn Heiner Eilers ist der neue Kapitän auf dem schnellsten Fahrgastschiff in der Deutschen Bucht. Der 31-jährige Ostfriese steuert ab sofort den „Halunder Jet“ von Hamburg nach Helgoland und wieder zurück.

Wenn Heiner Eilers mit dem 56 Meter langen und 14 Meter breiten Katamaran von den Landungsbrücken mit Kurs auf Cuxhaven ablegt, dann muss er höllisch aufpassen. Denn der Streckenabschnitt gehört zu den meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt und bildet daher zusammen mit der Fahrt auf offener See bis Helgoland ein höchst anspruchsvolles Revier.

Schon als Kind wusste Heiner Eilers, dass er Kapitän werden wollte

Bis zu 35 Knoten (65 km/h) darf der Kapitän dabei schnell werden. Für den gebürtigen Ostfriesen aus Leer ist das alles jedoch kein Problem. Denn Eilers, der schon immer Kapitän werden wollte, hat trotz seines jungen Alters von 31 Jahren einen Haufen Erfahrung. Bereits als Schüler segelte er sechs Monate lang auf der „Thor Heyerdahl“ über die Meere. Später studierte er Nautik an der Jade Hochschule in Elsfleth und erwarb das große Kapitänspatent auf der „Seecloud I“ und „Seacloud II“. Im Anschluss transportierte er als Kapitän auf sogenannten CTV (Crew Transfer Vessels) die Technik-Mannschaften von Offshore-Windparks hin und her.

Um Passagiere von Hamburg nach Helgoland bringen zu können, musste Heiner Eilers zunächst einmal eine Lotsenbefreiung erlangen. Denn normalerweise müssen Schiffe ab 90 Meter Länge oder 13 Meter Breite auf der Elbe einen Lotsen an Bord nehmen. Nur Kapitäne, welche die Strecke regelmäßig fahren, können davon befreit werden – wenn sie Wissen über die Strömungsverhältnisse, Untiefen sowie nationale und örtliche Gegebenheiten, die von der Norm abweichen, vorweisen können. Aber auch auf Gefahrensituationen wie Feuer an Bord oder einen Blackout der Maschinen wurde Eilers von der Reederei FRS Helgoline gründlich vorbereitet.

Helgoland kennt der neue Kapitän wie seine Westentasche

Dabei ist Eilers froh, dass er auf eine Crew trifft, die weiß, was zu tun ist. „Jedes Crewmitglied hat eine eigene, wichtige Aufgabe an Bord. Hier greift ein Rad in das andere, nur zusammen können wir gut funktionieren“, betont Heiner Eilers.

Sein neues Anlaufziel Helgoland kennt der Kapitän gut. Eilers‘ Tipp für seine Passagiere: „In jedem Fall den Inselrundgang auf dem Oberland: Hier zeigt sich die Schönheit der Insel in ihrer ganzen Vielfalt.“