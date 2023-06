Heftiger Regen setzt Teile Hamburgs unter Wasser – Elbtunnel dicht

Erst war es schwül – und dann kam ein heftiges Gewitter. Hagelkörner fielen am Samstagabend vom Himmel, Starkregen prasselte auf die ausgetrocknete Erde. Die Autobahn A7 wurde von Wassermassen überspült und musste kurzzeitig gesperrt werden. Auch der Elbtunnel war zeitweise dicht.

Betroffen waren vor allem die Stadtteile Bahrenfeld, Ottensen und Othmarschen – während es in anderen Stadtteilen trocken blieb. Um kurz nach 18 Uhr wurde den Einsatzkräften eine erste Wasserlache auf der A7 in Höhe Bahrenfeld in Fahrtrichtung Norden gemeldet. Gegen 19 Uhr sorgte der Starkregen auf der Fahrbahn in Richtung hinter dem Elbtunnel für eine Überspülung. Der Abschnitt wurde gesperrt, zeitweise war auch der Elbtunnel unpassierbar. Der Verkehr staute sich vor dem Elbtunnel ab Hausbruch auf etwa acht Kilometern.

Seit um kurz nach 20 Uhr ist die Strecke wieder einspurig in Richtung Norden befahrbar. An der Anschlussstelle Bahrenfeld können Autofahrer jetzt wieder abfahren, jedoch noch nicht wieder auffahren.

A7 wegen Wasser auf Fahrbahn gesperrt

Auch Fahrradfahrer und Fußgänger hatten in dem Gebiet rund um die A7 mit den Wassermassen zu kämpfen. Auf den Straßen bildeten sich riesige Pfützen. Die Feuerwehr rückte innerhalb von 90 Minuten zu 19 wetterbedingten Einsätzen in der Gegend aus.

In der Bahrenfelder Chaussee etwa hatte sich jede Menge Wasser auf der Straße gesammelt, ebenso auf der Behringstraße. Auch an der Stadionstraße und der Ernst-August-Straße konnten die Gullis die Wassermassen nicht bewältigen.

Deutscher Wetterdienst warnte vor Starkregen

Der heftige Regen kam nicht unerwartet: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Samstag vor starkem Gewitter in Hamburg in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21 Uhr gewarnt und Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter angekündigt.

Und so geht es mit dem Wetter in Hamburg weiter: Am Sonntag soll es trocken bleiben, die Temperaturen steigen auf 29 Grad. Am Montag kann es erneut durchziehende Regenschauer und einzelne Gewitter geben. Bis 28 Grad sind möglich.