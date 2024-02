Hauptstraße in Hamburgs Süden wird saniert – das kommt auf Pendler zu

Pendler aufgepasst! Ein Abschnitt der Stader Straße zwischen der Anschlussstelle HH-Heimfeld und der Autobahnbrücke A7 muss dringend saniert werden. Der Zustand der Straße hat durch die schlechten Witterungsbedingungen in den vergangenen Wochen und die generell starke Beanspruchung gelitten. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) plant jetzt eine kurzfristige Sanierungsmaßnahme, um die Fahrbahn wieder sicher zu machen.

Die Arbeiten werden voraussichtlich an zwei verlängerten Wochenenden stattfinden, damit Pendler möglichst wenig behindert werden.

Beeinträchtigungen ab Donnerstag

Von Donnerstag bis Montag sollen die Fahrspuren stadtauswärts erneuert werden. Hierzu wird auf der südlichen Fahrbahn der Verkehr in beide Richtungen auf einen Fahrstreifen reduziert.

Während dieser ersten Sanierungsarbeiten wird an der Ausfahrt HH-Heimfeld die Ampel außer Betrieb sein, daher müssen Fahrer besonders vorsichtig sein, wenn sie links abbiegen wollen. Die Zufahrt zur Bundesautobahn A7 ist während der Arbeiten nur aus Richtung Buxtehude möglich.

Arbeiten auf Fahrbahnmitte möglicherweise eine Woche später

Die Arbeiten auf der Stader Straße wurden in enger Abstimmung mit den geplanten Bauarbeiten auf der A7 durchgeführt. Aufgrund möglicher Verschiebungen der Bauarbeiten auf der Autobahn kann die Bearbeitung der Fahrbahnmitte in der Stader Straße möglicherweise erst eine Woche später stattfinden, und zwar von Freitag, dem 8. März, um 5 Uhr, bis Montag, dem 11. März, um 5 Uhr.

Vom Freitag, dem 1. März, bis Montag, dem 4. März (oder alternativ vom Freitag, dem 8. März, bis Montag, dem 11. März), wird der Verkehr in beiden Richtungen auf der Hauptfahrspur auf die rechte Spur reduziert. Während dieser Zeit bleibt die Ampel an der Ausfahrt HH-Heimfeld in Betrieb, und sowohl die Bushaltestellen als auch die Anliegerstraßen sowie die Geh- und Radwege können weiterhin genutzt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Auto fängt auf A7 Feuer – Fahrer rettet sich im letzten Moment

Während der Arbeiten können keine mehr als drei Meter breiten Fahrzeuge auf der Stader Straße im betroffenen Bereich fahren. Alternative Routen werden durch Beschilderungen angezeigt werden. (mp)