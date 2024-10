Harry-Potter-Theater bekommt neuen Leiter

Magischer Neuzugang für das Theater am Großmarkt in Hamburg: Die Verantwortung des erfolgreichen Bühnenstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ übernimmt ab sofort Marcel Neitzel.

Die Leitung des Theaters am Großmarkt wird abgegeben: Es geht Matthias Lienemann, es kommt Marcel Neitzel. Der Neuzugang am Theater in Hamburg startet zeitgleich mit der Premiere des neuen Castes des Stückes „Harry Potter und das verwunschene Kind“ am 31. Oktober um 19 Uhr.

Mit dem neuen Job und der magischen Kulisse geht die Verantwortung für ein Team von 250 Mitarbeiter:innen einher und die Aufgaben, die Show in Hamburgs Zentrum als feste touristische Größe zu etablieren, sowie die Festigung des Standorts. Sein Vorgänger wechselt in die Rolle des Chief Operating Officer für das zentraleuropäische Geschäft beim Mutterkonzern ATG Entertainment GmbH.

Neue Herausforderungen und eine magische Reise

„Ich freue mich unglaublich auf diese neue Herausforderung und darauf, wieder voll im touristischen Netzwerk Hamburgs mitwirken zu können. Nun bin ich wieder mittendrin und brenne darauf, gemeinsam mit dem Team des Theaters am Großmarkt die magische Show „Harry Potter und das verwunschene Kind“ voranzutreiben,“ teilt Neitzel mit. Er freue sich auf eine berufliche magische Reise.

Der 44-Jährige war bis jetzt in der Hotellerie und im Eventmanagement tätig. Im Abenteuerhotel und Holiday Camp im Heide Park Resort besetzte er das Amt des Operations Directors. Zuvor sammelte er unter anderem Erfahrungen im Privathotel Lindtner und im Grand Elysée Hamburg.

Wer ist dabei und worum geht es eigentlich?

Mit ihm starten 25 neue Darsteller:innen für das Stück, was den größten Cast-Wechsel seit der Premiere bedeutet. Die Rolle des Harry Potter übernimmt Laurens Walter. Die seines Sohnes Albus, Cedric Schröter. Die Ginny Potter wird gespielt von Anna Hofbauer. Ron Weasley wird von Oliver Morchel verkörpert und die Rolle der Hermine Granger bleibt bei Zodwa Selele.

Das Stück spielt 19 Jahre nach der entscheidenden Schlacht in Hogwarts. Sowohl Harry als auch seine Freunde sind Eltern geworden und müssen sich – gemeinsam mit einer neuen Generation von Hexen und Zauberern – einem großen Abenteuer stellen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kein Witz – Hamburgs Bürgermeister spricht mit alten Gemälden!

Seit Dezember 2021 kann man das Stück in Hamburg besuchen. Karten kosten für Erwachsene zwischen 79 und 210 Euro. Für Kinder bis einschließlich 17 Jahre gilt ein Festpreis von 39,90 Euro. (mp)