Handyladen mit Waffe ausgeraubt: Täter flüchtig

Raub mitten am Tag: Am Freitag haben zwei bislang unbekannte Täter einen Handyladen in Harburg beraubt – und bedrohten den Angestellten dabei mit einer Pistole. Sie sind noch flüchtig.

Gegen 13.15 Uhr kamen die beiden Täter zum Laden in der Lüneburger Straße in Harburg. Während einer Schmiere stand, betrat der andere das Geschäft und bedrohte den allein anwesenden 27-jährigen Angestellten mit einer Waffe, sagte die Polizei der MOPO. Er habe hochwertige Handys gefordert – und welche bekommen.

Hamburg: Täter klauten 20 Handys

Mit rund 20 Handys machten sich die Täter auf die Flucht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Wert der gestohlenen Geräte laut Polizei auf etwa 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei suchte mit fast zehn Streifenwagen nach den Tätern, doch zunächst erfolglos. Die Ermittlungen laufen. (ncd/dpa)