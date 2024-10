Handy des Partners ausspionieren? Das ist erstaunlich weit verbreitet

Obwohl die meisten Partner angeblich einander vertrauen und oft sogar ihre Handy-PIN teilen, machen sich manche dieses Wissen heimlich zunutze, wie eine jetzt veröffentlichte Umfrage einer Hamburger Online-Partnervermittlung zeigt.

Das Fundament glücklicher Beziehungen scheint intakt: 9 von 10 Liierten vertrauen ihrem Partner oder ihrer Partnerin laut einer Befragung voll und ganz (88 Prozent).

Dieser Wert steigt, desto länger man zusammen ist: Bei einer Beziehungsdauer von mehr als 30 Jahren geben 93 Prozent an, dem anderen vollkommen zu vertrauen, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag von ElitePartner ergibt. Befragt wurden im vergangenen Jahr 3975 Menschen in Beziehungen zwischen 18 und 69 Jahren. Im Fokus stand die Frage nach Offenheit, Freiräumen und Privatsphäre in der Beziehung.

Mehr als die Hälfte der Befragten kennt die Handy-PIN des Partners

Zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) sagen: „In unserer Partnerschaft gibt es keine Geheimnisse und wir wissen alles voneinander.“ 63 Prozent kennen sogar die Handy-PIN des anderen.

Da verblüfft ein Umfrageergebnis: Ob aus Misstrauen oder schlicht aus Neugier gibt jeder Vierte zugleich zu, in der aktuellen Beziehung schon heimlich Nachrichten auf dem Smartphone des Partners gelesen zu haben. Frauen (28 Prozent) sind diesbezüglich leicht geständiger als Männer (24 Prozent).

Suchverläufe und Chatnachrichten im Visier der Spionierenden

Welche Infos interessieren die Spioninnen und Spione noch? 18 Prozent checken heimlich auch den Suchverlauf der oder des Liebsten auf Smartphone, PC oder Tablet.

Als besonders misstrauisch erwiesen sich laut Umfrage Liierte in ihren 30ern: Während Frauen in diesem Alter dazu neigen, die Chatnachrichten ihres Partners zu lesen (41 Prozent), haben es Männer von 30 bis 39 Jahren eher auf vermeintlich verdächtige Suchanfragen abgesehen (32 Prozent). (dpa/mp)