Einst Sex-Partner, heute Podcast-Duo: Die Hamburger Sarah Lee (36) und Patrick Körting (39) sind Experten beim Thema offene Beziehung. Sie ist Creative-Director, war sieben Jahre in einer offenen Beziehung und weiß, was sie heute anders machen würde. Er ist Audio-Strategieberater und bevorzugt Dates mit seiner Freundin und anderen Paaren. In der MOPO erörtern sie, was es für eine erfolgreiche offene Beziehung braucht, welche Überlegungen man vorab anstellen sollte und wie man Eifersucht meistert.

MOPO: Welches Klischee über offene Beziehungen nervt euch besonders?

Sarah Lee: Wenn Leute denken, offene Beziehungen bedeuten nur, dass du wild durch die Gegend vögelst. Es ist eine Achterbahnfahrt: Manchmal lebst du monogam, manchmal hat nur einer von euch Dates, manchmal beide. Was aber immer Thema ist: Du musst dich permanent mit dir selbst auseinandersetzen.