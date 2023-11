Hamburgs schönster Schwimm-Tempel öffnet! Was neu ist und was der Spaß kostet

Lange mussten die Hamburgerinnen und Hamburger auf die Alsterschwimmhalle an der Straße Sechslingspforte (Hohenfelde) verzichten, nun können dort nach dreijähriger Bauzeit endlich wieder Bahnen gezogen werden. Am Montagmorgen startete um 6.30 Uhr das Sport- und Freizeitbad mit der markanten Architektur in seinen regulären Betrieb.

Badbetreiber Bäderland ging davon aus, dass der Andrang am ersten Öffnungstag hoch sein wird. Bereits am Sonntag durften die ersten wenigen Gäste exklusiv dort schwimmen, die vorab Freikarten gewonnen oder sich rechtzeitig angemeldet hatten.

Alsterschwimmhalle ist endlich wieder offen

Die Alsterschwimmhalle ist nun als Sportbad konzipiert, die einstige Rutsche und das Außenbecken gibt es nicht mehr. Die Schwimmerinnen und Schwimmer können im etwa 26 Grad Celsius warmen Wasser in den fünf Becken trainieren und ihre Bahnen ziehen. Bäderland zufolge hat die Sanierung gut 80 Millionen Euro kostet. Die Wasserfläche ist etwa viermal so groß wie die eines normalen Bades.

Blick ins Innere der frisch sanierten Alsterschwimmhalle Christian Charisius/dpa Blick ins Innere der frisch sanierten Alsterschwimmhalle

Die Schwimmhalle zählt zu den besucherstärksten der Stadt. Vor der Schließung waren es rund 400.000 Besucher jährlich. Nach der Wiedereröffnung werden rund 570.000 Besucher angepeilt.

Öffnungszeiten und Preise in der Alsterschwimmhalle

Die Öffnungszeiten in der Alsterschwimmhalle: Montag bis Freitag 6.30 Uhr bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag 8 Uhr bis 22 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene ab 7,50 Euro (1,5 Stunden), Jugendliche bis unter 16 Jahren ab 3,60 Euro (1,5 Stunden) und Kinder unter 12 Jahren ab 1,90 Euro (1,5 Stunden). (dpa/mp)