Hamburgs Party-Dampfer sitzt jetzt auf dem Trockenen

Das Hamburger Club-Schiff „MS Stubnitz“ liegt auf dem Trockenen: In der Strela-Werft in Stralsund wird der Party-Dampfer überholt, damit er auch in Zukunft eine schwimmende Bühne für Konzerte, Lesungen, Partys und andere Events sein kann.

Am 10. Juli hat das Betreiberteam das Schiff in den Hafen in Mecklenburg-Vorpommern gesteuert. Einen Tag später begann die Werftzeit im Trockendock.

Hamburger Club-Schiff „MS Stubnitz“ im Trockendock

„Am 11. Juli ging’s vom Ausrüstungspier rüber zum Schiffslift. Abgefahrene Technik da bei Strela Ship Repair“, schreiben die Betreiber des Veranstaltungsschiffs auf Facebook. „Also, schön auf’n Lift cruisen, exakt platzieren, dann liften und raus mit der Karre aus’m Wasser.“ Bevor das Team loslegen konnte, musste man noch ein „zehnstöckiges Treppenhaus ranbamseln, dem toten Schiff wieder den Stromanschluss legen und schon mal anfangen die Außenhaut abzustrahlen, solange der Bewuchs noch so feucht wie möglich ist“.



Offensichtlich keine einfache Aufgabe: „Bummzack, ist der Tag rum und du fällst wieder in die Koje.“ Doch lange Pausen können sich die „Stubnitz“-Macher nicht gönnen: „Seit heute früh wird direkt weitergeklöppelt. Logo, denn bei der Werftzeit läuft die Parkuhr immer weiter …“

Alle fünf Jahre würden Schiffe grundlegend sicherheitstechnisch überprüft und notwendige Reparaturen durchgeführt, heißt es auf der „Stubnitz“-Website. Nach der zweiwöchigen Rundum-Erneuerung bleibt das ehemalige Kühl- und Transportschiff aus DDR-Zeiten noch für weitere zwei Wochen in Stralsund, wo es vor 60 Jahren vom Stapel lief. Dann findet ein Kulturprogramm mit Konzerten und Veranstaltungen statt.

Im September wird die „MS Stubnitz“ wieder in die HafenCity zurückkehren. Das erste Konzert zurück auf der Elbe ist am 17. September: Der Indie-Pop-Künstler Owen Richard Evans spielt ab 20.30 Uhr (Karten ab 20 Euro). (mp)