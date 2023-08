Damit sie schneller abbiegen: Bekommt Hamburg mehr Radler-Schilder?

Die Fraktion der Linkspartei in Hamburg ist nicht zufrieden mit Fahrradpolitik in der Hansestadt. Seit November 2021 sollten in Hamburg laut Fraktionsangaben mehrere grüne Pfeile für Radfahrer angebracht werden, die das Abbiegen an roten Ampeln gestatten. Mehr als zwei Straßen, in denen der grüne Pfeil installiert wurde, seien den Behörden jedoch nicht bekannt.

„Zu dem Ziel einer guten Infrastruktur gehört der grüne Pfeil auf jeden Fall, verkürzt er doch die Wartezeiten an Ampelkreuzungen, die ja immer noch am Autoverkehr ausgerichtet sind“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Heike Sudmann am Samstag.

Zehn Kreuzungen in Hamburg könnten grüne Pfeile für Radler bekommen

Aktuell werden nach Angaben des Hamburger Senates zehn Kreuzungen auf die mögliche Installation der grünen Pfeile geprüft. (dpa)