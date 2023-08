181 Wohnungen im 65-Meter-Turm: Hamburgs Holz-Gigant feiert Richtfest

Holz als Baustoff ist bei kleinen Wohnhäusern inzwischen recht verbreitet. Im Geschossbau wird dagegen meist noch konventionell gebaut, mit Ziegeln, Mörtel, Beton und Stahl. Bauexperten wollen das ändern – zum Wohle des Klimas. Jetzt hat ein spektakuläres Bauprojekt in der Hamburger HafenCity Richtfest gefeiert.

Das Gebäude „Roots” ist nach Angaben des Immobilienentwicklers Garbe das im Moment höchste Holzhochhaus Deutschlands. „Das ,Roots‘ ist mit seinem rund 65 Meter hohen Holzturm nicht nur ein architektonisches Wahrzeichen, sondern auch ein bedeutender Baustein für die Vision des Hamburger Projektentwicklers, die Stadt klimaneutral nachzuverdichten”, heißt es bei Garbe Immobilien-Projekte.

Deren Geschäftsführer Tobias Hertwig dankte den beteiligten Firmen und Handwerkern, die „mit ihrem Mut sowie ihrer Handwerkskunst bewiesen haben, dass man mit Holz in die Höhe bauen kann und es sich lohnt, neue Wege zu gehen”.

Experten weisen dem Immobiliensektor im Kampf gegen den Klimawandel inzwischen eine Schlüsselrolle zu. Nach Schätzungen des UN-Umweltprogramms (Unep) steht der Betrieb von Gebäuden weltweit für 28 Prozent der gesamten energiebedingten CO 2 -Emissionen.

Tobias Hertwig (l-r), Geschäftsführer Garbe Immobilien-Projekte GmbH, Andreas Kleinau, Geschäftsführer der HafenCity Hamburg GmbH, Jan Störmer, Architekt Störmer Murphy and Partners, Monika Thomas, Staatsrätin der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg, und Klaus Hackländer, Vorsitzender der Deutschen Wildtier Stiftung, schlagen beim Richtfest den symbolischen letzten Nagel in den hölzernen Namenszug des Gebäudes. dpa