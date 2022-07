Hamburgs „Arche“-Chef: Mahlzeiten fallen aus, um über die Runden zu kommen

Die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise bedrohen besonders Familien mit geringem Einkommen. Hamburgs „Arche“-Leiter Tobias Lucht hat eine Idee, die helfen könnte.

„Die Eltern lassen Mahlzeiten ausfallen, um irgendwie über die Runden zu kommen“ – so beschreibt Tobias Lucht im Interview mit dem Radiosender „Hamburg Zwei“ die dramatische Lage, in der sich manche Familien aktuell befinden.

Hamburgs „Arche“-Chef berichtet über die Lage armer Familien

Der leitende Sozialpädagoge der drei „Arche“-Zweigstellen in Hamburg erklärt, dass viele am Essen sparen müssten, gerade auch weil die ausgelasteten Tafeln zurzeit niemanden mehr aufnehmen könnten. Staatliche finanzielle Hilfe ohne Langzeitkonzept sei jedoch nicht genug: „Arbeitslosengeld 2 reicht für den Grundbedarf, aber wenn dann die Waschmaschine kaputtgeht oder das Kind etwas für die Schule braucht, fehlt dieses Geld“, so Lucht.

Hamburger Tafel: Der Andrang steigt, während die Spenden zurückgehen.

„Es setzt sich ein Kreislauf in Gang, aus dem die Familien selten rauskommen.“ Deshalb seine Idee: Man könnte mit Lebensmittelgutscheinen entlasten, zumindest für die nächsten Monate. Gerade, dass die Krise noch länger anhalte, setze viele Eltern und damit auch die Kinder unter Druck. Da brauche es „praktische, unkomplizierte Hilfe“, wie etwa Gutscheine.

Das könnte Sie auch interessieren: Medikamente werden in Hamburg knapp – wen es betrifft, was dahintersteckt

Von Hamburgs Politik fordere er, „dass sie den Familien nicht das Gefühl gibt, sie im Regen stehen zu lassen.“ Das habe neben den Finanzen auch mit flexiblen Behörden zu tun. Einige Vorschläge der Politik, wie etwa weniger zu duschen, teile er hingegen nicht: „Das ist aus meiner Sicht ein hohes Maß an Bevormundung und nimmt gerade diesen Familien ein Stück weit Ihre Würde und Selbstbestimmung.“ (to)