Hamburger Versandhandel eingestellt: Beschäftigte erhalten überraschend Kündigung

Coole Kleidung, Wohnaccessoires und Möbel: Die Produkte im Sortiment von „Impressionen“ sind sehr stylish, fallen immer etwas aus dem Rahmen. Dafür fanden sich zuletzt offenbar nicht mehr genug Käufer. Am 23. Februar kamen die Kündigungen für die knapp 80 Angestellten des Hamburger Versandhändlers in der Kieler Straße, gestern wurde ihnen in einer sehr kurzen Videobotschaft das Ende verkündet. Das Unternehmen werde bereits im zweiten Quartal 2023 eingestellt, teilte das Management der Klingel-Gruppe den Mitarbeitern recht lapidar mit.

Als Grund nannte die Klingel-Gruppe mit Sitz in Pforzheim laut dem Magazin „Textilwirtschaft“, dass die „anspruchsvollere Ausrichtung“ des Hamburger Versenders bei der Kundschaft an Grenzen stoße. Die Hamburger Mitarbeiter haben jedoch eine andere Vermutung, woran die zuletzt schlechten Zahlen liegen könnten. Sie verweisen darauf, dass es seit einer IT-Umstellung zu Problemen gekommen sei, das System unzuverlässig arbeite.

In einer Stellungnahme, die die „Textilwirtschaft“ zitiert, schreibt die Klingel-Gruppe: „Wie jedes andere Unternehmen müssen wir unsere Strukturen und Prozesse den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen. Wir bestätigen, dass wir aktuell an einer Restrukturierungsmaßnahme bei Impressionen arbeiten. Die Geschäftsführung hat die betroffenen Mitarbeitenden am 23. Februar 2023 über die Pläne informiert und steht dazu mit ihnen im Austausch.“

Impressionen ist seit 2017 Teil der Klingel-Gruppe, immerhin dem drittgrößten Versandhändler in Deutschland. Impressionen spricht deutlich jüngere Kunden, vor allem Kundinnen an, als die anderen Standbeine der Klingel-Gruppe. Neben Modemarken wie Replay, Rich & Royal, Mos Mosh, Drykorn und Liu Jo gibt es bei dem Hamburger Versand auch Möbel und Wohnaccessoires. Offenbar soll Impressionen als Produktmarke bei Klingel fortbestehen.