Hamburger Verkehrsader: Hier werden bald Geh- und Radwege saniert

Freude bei allen Radfahrern und Fußgängern: Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) saniert im Auftrag der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) Hamburgs Rad- und Gehwege. Ab Juni 2022 starten zwei Maßnahmen in Altona.

Die Geh- und Radwege in der Holsten- und in der Stresemannstraße sind sanierungsbedürftig, findet der LSBG. Deswegen sollen diese ab dem 13. Juni erneuert werden. Los geht es in der Holstenstraße zwischen Endoklinik / Nobistor und Max-Brauer-Allee. Anfang Dezember sollen dort die neuen Geh- und Radwege fertig sein.

Hamburg: Diese Straßen werden bald erneuert

Ab Montag, den 20. Juni werden dann die Nebenflächen in der Stresemannstraße zwischen Bushaltestelle S-Bahn Holstenstraße und Knoten Stresemannstraße / Missundestraße / Sommerhuder Straße instandgesetzt. Die Arbeiten an diesen Straßen dauern bis voraussichtlich Mitte August 2022.

Anwohner sollen ihre Wohnungen problemlos erreichen können, eine Information dazu soll folgen. Fußgänger- und Radfahrer werden während der Bearbeitung der einzelnen Abschnitte auf der gesperrten Fahrspur geführt, Radfahrerinnen und Radfahrer können alternativ auch die Fahrbahn nutzen.