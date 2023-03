Es ist noch gar nicht so lange her, da gestaltete sich eine Fahrradfahrt von Altona in Richtung St. Pauli als purer Stresstest: Autos, die die Straßen blockieren, alle paar Meter Rechts-vor-Links, über die Straße spazierende Personen, die zu lebenden Hindernissen wurden. Doch all das hat nun ein Ende: Hamburg hat jetzt eine neue Vorzeige-Radstraße – die MOPO war vor Ort, hat sich die Veloroute angesehen und geprüft, ob ein ganz spezielles Versprechen der Behörden eingehalten wird.

Es ist noch gar nicht so lange her, da gestaltete sich eine Fahrradfahrt von Altona in Richtung St. Pauli als purer Stresstest: Autos, die die Straßen blockieren, alle paar Meter Rechts-vor-Links, über die Straße spazierende Personen, die zu lebenden Hindernissen wurden. Doch all das hat nun ein Ende: Hamburg hat jetzt eine neue Vorzeige-Radstraße – die MOPO war vor Ort, hat sich die Veloroute angesehen und geprüft, ob ein ganz spezielles Versprechen der Behörden eingehalten wird.

Vom früheren Verkehrschaos ist gestern Morgen in der Thadenstraße (St. Pauli / Altona-Altstadt) nichts zu sehen. Große Fahrrad-Symbole, die mit weißer Farbe auf den Asphalt gesprüht wurden, zeigen nun, für wen die Straße hier gemacht ist. Statt des Rechts-vor-Links-Verkehrs gibt es nun entlang der Veloroute Vorfahrt für Radfahrende. Breitere Gehwege entlang der Fahrradstraße sorgen für Verbesserungen des Fußverkehrs.

Hamburg: Umbauarbeiten an der Thadenstraße dauerten ein Jahr

Ein Jahr haben die Bauarbeiten am östlichen Abschnitt der Thadenstraße gedauert. Durch den Umbau sind die Arbeiten an der sogenannten „Fahrradstraßen-Perlenkette“ aus Chemnitzstraße und Thadenstraße nun abgeschlossen. Der Weg von Altona bis in die Innenstadt soll damit erleichtert werden.

Das Versprechen der Bezirksämter lautet: In 15 Minuten mit dem Fahrrad von Altona zum Gänsemarkt. „Hamburg-Mitte und Altona sind durch diese Maßnahme enger zusammengerückt“, sagt Ralf Neubauer (SPD), Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte.

„Mit dem Ausbau der Thadenstraße zu einer Fahrradstraße tragen wir dem hohen Radverkehrsaufkommen vor Ort Rechnung“, so Stefanie von Berg (Grüne), Bezirksamtsleiterin Altona. „Im Rahmen von Verkehrszählungen haben wir festgestellt, dass hier täglich dreimal so viele Radfahrer:innen wie Autofahrer:innen unterwegs sind. Das zeigt deutlich, dass wir hier einen Bedarf an guter Radinfrastruktur haben – und diesen Bedarf haben wir jetzt bedient.“

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Die Grünen), Bezirksamtsleiterin in Altona Stefanie von Berg (Die Grünen) und Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte Ralf Neubauer (SPD) stellen die neue Fahrradstraße am Grünen Jäger / Thadenstraße vor. (v.li.) Patrick Sun Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) und Mitte-Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD, v. l.) stellten die neue Fahrradstraße vor (v.li.).

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) nennt neben Komfort und Sicherheit auch noch einen weiteren Aspekt, der für Fahrradstraßen spricht. „Sie machen auch ganz einfach Spaß“, so Tjarks. „Die Fahrradstraßen-Perlenkette ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Schmuckstück der Radverkehrsinfrastruktur in Hamburg und als Teil der Veloroute 1 auch ein wichtiges weiteres Puzzlestück im gesamten Netz“, sagt er.

Zu den Erneuerungen gehört auch der Wegfall der Parkflächen. Das Parken entlang der Fahrradstraße ist nur noch auf einer Fahrbahnseite möglich. Darüber hinaus wurden 83 neue Fahrradbügel errichtet und vier Bäume gepflanzt.

Der MOPO-Test jedenfalls ergibt: So entspannt ist man noch nie von Altona in die City geradelt. In 15 Minuten ist das durchaus zu schaffen – selbst mit einem ollen Hollandrad.