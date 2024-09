Hamburger schaltet 7000 Kleinanzeigen – in nur einem Jahr

In Hamburg muss nicht alles nagelneu und glänzend sein. Auch Second-Hand-Ware erfreut sich in der Hansestadt großer Beliebtheit. Das untermauert eine aktuelle Auswertung der Plattform Kleinanzeigen, auf der innerhalb eines knappen Jahres mehr als acht Millionen Anzeigen alleine in Hamburg aufgegeben wurden.

Hamburg, das Tor zur Welt, ist nicht nur für seine beeindruckende Hafenlandschaft, die Reeperbahn und Fischbrötchen bekannt. Auch der Handel blüht hier – und zwar mit allem, was das Herz begehrt! Von edlen Operntickets bis hin zu mystischen Tarotkarten zeigt sich die Stadt als wahres Verkaufsparadies.

Laut einer aktuellen Auswertung der Plattform Kleinanzeigen, auf der monatlich mehr als 35 Millionen Nutzer aktiv sind, werden in verschiedenen Stadtteilen der Hansestadt die unterschiedlichsten Produkte gehandelt.

Kleinanzeigen: Verkäufer aus Wandsbek schaltet mehr als 7000 Anzeigen

Besonders Wandsbek sticht als Verkaufs-Hotspot hervor. Ein Nutzer inserierte dort innerhalb von zwölf Monaten insgesamt 7070 Anzeigen. Außerdem werden in diesem Stadtteil vor allem Baby- und Kinderkleidung, Spielzeug und Modellbau verkauft.

Neben Wandsbek wurden in Altona am meisten Artikel angeboten. Hier stehen Esoterik-Artikel, Musikinstrumente und Fahrräder im Fokus. Der Stadtteil Hamburg-Mitte verzeichnet hingegen ein hohes Angebot an Notebooks, Herrenschuhen und Tickets für Klassikveranstaltungen. In Eimsbüttel werden bevorzugt Kunstwerke, Bürobedarf und Nahverkehrstickets angeboten, während in Bergedorf offenbar Pkw-Anhänger hoch im Kurs stehen und auch Trödel dominieren. Harburg ist vor allem für den Handel mit Autos, PC- und Videospielen sowie Heimwerkerbedarf bekannt.

Die Plattform analysierte zudem, dass in Hamburg-Nord am meisten Artikel verschenkt werden. In Wandsbek wird hingegen besonders viel gesammelt, während in Harburg viele Gegenstände verliehen werden. Nachbarschaftshilfe wird am häufigsten in Hamburg-Mitte angeboten. Wandsbek verzeichnet außerdem die meisten verlorenen und gefundenen Gegenstände.

Die Auswertung basiert auf den Kleinanzeigen, die zwischen Februar 2023 und Januar 2024 hochgeladen wurden. Dabei wurden die Inserate der einzelnen Bezirke miteinander verglichen, um regionale Unterschiede im Angebot aufzuzeigen. (ego)