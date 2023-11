Hamburger Verbraucherzentrale warnt: Vorsicht vor diesen Fake-Shops im Internet

Langsam wird es Zeit für Winterreifen. Wer sie im Internet kaufen möchte, sollte sich nicht von extrem günstigen Angeboten locken lassen: Die Hamburger Verbraucherzentrale erhält derzeit vermehrt Hinweise zu gefälschten Online-Shops, die angeblich Autoreifen zu Schnäppchen-Preisen anbieten.

Die betrügerischen Internet-Shops wirken auf den ersten Blick professionell. Doch wer hier seinen Klick macht, wird womöglich nur Geld los – ohne je neue Reifen in Empfang zu nehmen. Oft läuft es laut der Verbraucherzentrale nämlich so: Die Ware soll per Vorkasse bezahlt und das Geld oft auf ein ausländischen Konto überwiesen werden. Die bestellten Reifen kommen nicht an und die vermeintlichen Händler sind nicht erreichbar. Als dubios stuften die Verbraucherschützer die Shops wichmann-reifenversand.com, reifen-reichert.com, reifenhandel-rau.com, weber-reifen.com und reifenversand-weber.com ein.

Online-Einkauf: So schützt man sich vor Betrügern

Wie kann man sich davor schützen, beim Online-Kauf auf Betrüger reinzufallen? „Gerade beim Kauf von Saisonware sollten Verbraucherinnen und Verbraucher kritisch sein. Auch wenn das Angebot noch so verlockend ist, empfiehlt es sich, genau hinzuschauen und den Shop vor der Bestellung zu überprüfen“, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Unter anderem sollte man beachten, ob es ein korrektes Impressum gibt, die angegebene Telefonnummer erreichbar ist und die Ware auch erst nach Lieferung bezahlt werden kann.

Infos zu fragwürdigen Online-Shops gibt es auf der Homepage der Verbraucherzentrale unter www.vzhh.de/fake-shop-liste. Hier ist außerdem aufgelistet, was man unternehmen sollte, wenn man auf einen Fake-Shop reingefallen ist und die Ware einfach nicht kommt. (mp)