Für 40 Millionen Euro: Hamburger Umspannwerk umfassend modernisiert

Nach rund fünfjähriger Bauzeit und Kosten in Höhe von rund 40 Millionen Euro ist das modernisierte Umspannwerk Süd der Stromnetz Hamburg GmbH in Moorburg offiziell in Betrieb gegangen.

Die südliche Anbindung ist einer der Ausgangspunkte für die Stromverteilung von mehr als einem Drittel der Hamburger Kunden im Industrie-, Gewerbe- und Haushaltsbereich, wie Stromnetz Hamburg am Freitag mitteilte.

Das Umspannwerk musste den Angaben zufolge modernisiert werden, weil die aus dem Jahr 1969 stammende Schaltanlage in der Waltershofer Straße ihre maximal mögliche Nutzungsdauer erreicht hatte.

Auch seien die Anforderungen wegen des Wachstums in der Industrie, der Entwicklung im Hafen, der steigenden Elektromobilität und der stetig größer werdenden Zahl dezentraler Einspeiser gestiegen.

Stormnetz Hamburg: „Neuster Stand der Technik“

„Mit diesem Komplettumbau haben wir nun in unserem größten Netzknotenpunkt die Primär- und Sekundärtechnik sowie alle Nebenanlagen auf dem neusten Stand der Technik gebracht und sind damit bestens auf den erwarteten Lastanstieg vorbereitet“, sagte Stromnetz-Hamburg-Geschäftsführer Thomas Volk.

Abhängigkeit von fossilen Energieträgern beenden

Umweltsenator und Aufsichtsratschef Jens Kerstan (Grüne) betonte, die Energieversorgung müsse nicht nur wegen des Klimaschutzes, sondern auch aus Gründen der Versorgungssicherheit viel schneller aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern gelöst werden.

„Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Druck, ehrgeizige Klimaziele schneller zu erreichen und die Energiewende zu beschleunigen“, sagte er mit Blick auf die Umstrukturierung des 110-Kilovolt-Netzknotens. (dpa)